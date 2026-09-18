O śmiechu... na poważnie. Szukają wolontariuszy, którzy poprowadzą terapię śmiechem

2026-09-18, 15:51  Sława Skibińska-Dmitruk/BN
Kujawsko-Pomorski oddział Fundacji Dr Clown szuka wolontariuszy/fot. Magnific/ilustracyjna

Kujawsko-Pomorski oddział Fundacji Dr Clown szuka wolontariuszy/fot. Magnific/ilustracyjna

Kujawsko-Pomorski oddział Fundacji Dr Clown szuka wolontariuszy. Chodzi o osoby, które chcą dzielić się radością i wspierać innych.

Wolontariusze fundacji odwiedzają dziecięce oddziały szpitalne i powodują uśmiech na twarzach małych pacjentów. Medycy nie mają wątpliwości - radość wspiera układ odpornościowy.

Okazuje się, że terapia śmiechem prowadzona jest nie tylko na oddziałach szpitalnych. Zajęcia wykorzystujące radość i wspólny śmiech można spotkać również w bydgoskich centrach seniora. - Wspólnie się razem wesoło śmiejemy – mówi jedna z seniorek z jednego z bydgoskich centrów seniora.

Co dzieje się w mózgu, gdy się śmiejemy?

Śmiech i pozytywne emocje mają swoje źródło w pracy mózgu. Jak wyjaśnia profesor Alina Borkowska, bydgoska neuropsycholożka, za pozytywne emocje odpowiadają konkretne struktury naszego mózgu. - Z jednej strony musimy odebrać jakąś sytuację jako śmieszną i analizując ją, wytwarzamy pewien stan emocjonalny. Za to odpowiada układ limbiczny – mówi.

Wolontariusze Fundacji Dr Clown wykorzystują śmiech w szpitalach

Terapeutyczne działanie śmiechu wykorzystują wolontariusze Fundacji Dr Clown, którzy odwiedzają szpitalne oddziały i starają się wywołać u pacjentów radość. - To narzędzie, jakim głównie się posługujemy na oddziale, to jest improwizacja, gdyż nigdy nie wiemy, z kim się spotkamy po drugiej stronie drzwi – mówią o swojej misji Beata Kotlewska i Jolanta Trebińska.

Wolontariusze muszą za każdym razem dostosować swoje działania do konkretnego pacjenta. Na szpitalnym oddziale mogą spotkać zarówno małe dzieci, jak i starszych pacjentów. - Musimy bardzo szybko dopasować nasze umiejętności do małego bądź dużego człowieka - dodają Beata Kotlewska i Jolanta Trebińska.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

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