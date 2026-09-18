Nawijka młodego chemika czy urzędnika? Uczniowie z Włocławka promują Budżet Obywatelski

2026-09-18, 14:55  Radosław Jagieła/KB
Do składania projektów zachęcali uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych/fot. Radosław Jagieła

Do składania projektów zachęcali uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych/fot. Radosław Jagieła

„Młodzież dla młodzieży" - pod takim hasłem we Włocławku odbyły się szkolne spotkania promujące nową, niedawno zapoczątkowaną edycję miejskiego budżetu obywatelskiego. Do składania projektów zachęcali uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych.

- Naszym rówieśnikom przekazywaliśmy informacje ogólne o budżecie, żeby wiedzieli, jak to ogarnąć i że w sumie to nie jest takie trudne. Wystarczy telefon i dobry pomysł.

- To była zupełnie inna formuła niż w przypadku spotkania w szkole z przedstawicielami urzędu. Nasza propozycja polegała na tym, że to była tak naprawdę rozmowa przyjacielska, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ był tak zwany luz.

- Była to fantastyczna okazja do tego, żeby przede wszystkim przejąć inicjatywę, żeby zacząć działać, żeby otworzyć umysł na to, że to, co się dzieje w naszym mieście, zależy wyłącznie od nas. Tak jak oni, również ja chciałbym, żeby od naszych młodych włocławian zależało to, co się dzieje wokół nas

- mówił dyrektor Maciej Kowalczyk uczniowie szkoły, Antonina Rybacka i Oliwier Spryszyński.

  • Do 30 września można zgłosić dowolną liczbę projektów, które będą poparte przez pięć innych osób. Nie ma ograniczeń wiekowych. Szczegóły są dostępne na stronie bo.wloclawek.eu.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek

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