Antyterroryści odbili szubińskich urzędników z rąk napastników. Ćwiczenia na strzelnicy [zdjęcia]

2026-09-18, 14:00  Damian Klich/KB
Pracownicy Urzędu Miasta Szubin przeszli szkolenie obronne/fot. Damian Klich

Pracownicy Urzędu Miasta Szubin przeszli szkolenie obronne/fot. Damian Klich

Pracownicy Urzędu Miasta Szubin przeszli szkolenie obronne. Ćwiczenia pod kryptonimem Tarcza 26 odbyły się na strzelnicy w Smolnikach koło Szubina.

W scenariuszu między innymi szkolenie z użycia AED czy reagowanie w sytuacji kryzysowej. Po co takie szkolenie? - odpowiada Anna Kijowska, zastępca burmistrza Szubina.

- Dzisiejsze ćwiczenie ma przede wszystkim odpowiedzieć na jedno ważne pytanie: czy w sytuacji poważnego zagrożenia potrafimy szybko przekazać informację, właściwie zareagować, podejmować właściwe decyzje i skutecznie współpracować ze służbami oraz innymi jednostkami samorządu - mówi Anna Kijowska.

- Te ćwiczenia są bardzo potrzebne, zawsze z nich korzystam, bo jednak człowiek zapomina o wielu z tych zasad.
- Zdecydowanie więcej wiem, mam nadzieję, że nie będę musiał nigdy wykorzystywać tej wiedzy i tych urządzeń, ale jeśli będę musiał, to będę wiedział, jak to zrobić. Dobrze, że są te szkolenia, bo mamy w urzędzie wielu petentów i może dojść w związku z tym do różnych nieoczekiwanych sytuacji - mówili uczestnicy szkoleń.

Na koniec urzędnicy byli odbijani przez grupę antyterrorystyczną z rąk terrorystów.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
Pracownicy Urzędu Miasta Szubin przeszli szkolenie obronne/fot. Damian Klich Pracownicy Urzędu Miasta Szubin przeszli szkolenie obronne/fot. Damian Klich

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