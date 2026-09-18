W suszarni w Osięcinach płoną butle z gazem. W ogniem walczy 18 zastępów straży pożarnej
Pożar w Osięcinach w powiecie radziejowskim wybuchł przed godz. 12:00 w suszarni w firmie Seydak.
Nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejsce pojechała Grupa Operacyjna KW z Włocławka i Kontener ODO - łącznie 18 zastępów straży pożarnej.
- Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (GO KW PSP) to specjalny zespół wyznaczonych oficerów i strażaków, który udaje się na miejsce zdarzenia w przypadku najpoważniejszych, skomplikowanych lub długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie danego województwa.
- Kontener ODO (skrót od Ochrony Dróg Oddechowych) to specjalistyczny kontener logistyczny wykorzystywany głównie przez Państwową Straż Pożarną (PSP) oraz służby ratownicze podczas długotrwałych i wymagających akcji. Służy do transportu, przechowywania, serwisowania oraz szybkiego napełniania butli z powietrzem bezpośrednio na miejscu zdarzenia.