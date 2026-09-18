Pod Osięcinami płonęły butle z gazem. Z ogniem walczyło 18 zastępów straży pożarnej [wideo]

2026-09-18, 12:26  Agata Raczek, Marek Ledwosiński/KB, BN
Pożar w suszarni pod Osięcinami/fot. OSP Machnacz

Pożar w suszarni pod Osięcinami/fot. OSP Machnacz

Pożar w Osięcinach w powiecie radziejowskim wybuchł przed godz. 12:00 w suszarni w firmie Czej-Dag. W ogniu stanęły zbiorniki z gazem. 12 z nich wybuchło.

- Poszkodowane zostały dwie osoby - informuje ogniomistrz Patryk Wojciechowski z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. - Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, druga osoba również jest przytomna, w lekkim szoku - dodaje.

Na miejsce pojechała Grupa Operacyjna KW z Włocławka i Kontener ODO - łącznie 18 zastępów straży pożarnej.

Firma, na terenie której doszło do pożaru, zajmuje się m.in. suszeniem zboża i kukurydzy. Instalacje suszarni opalane są właśnie gazem. Łączna pojemność zbiorników gazu na terenie zakładu to 60 tysięcy litrów.

W związku z pożarem ruch na DK 62 był wstrzymany. Utrudnienia zakończyły się o 14:10.

AKTUALIZACJA 15:40 - na miejscu pracuje 10 zastępów

- Część zastępów dowozi wodę, ponieważ jeden ze zbiorników wymaga chłodzenia - przekazuje Patryk Wojciechowski. - Drugi zbiornik już został schłodzony do odpowiedniej temperatury - dodaje. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają działania strażaków.

  • Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (GO KW PSP) to specjalny zespół wyznaczonych oficerów i strażaków, który udaje się na miejsce zdarzenia w przypadku najpoważniejszych, skomplikowanych lub długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie danego województwa.
  • Kontener ODO (skrót od Ochrony Dróg Oddechowych) to specjalistyczny kontener logistyczny wykorzystywany głównie przez Państwową Straż Pożarną (PSP) oraz służby ratownicze podczas długotrwałych i wymagających akcji. Służy do transportu, przechowywania, serwisowania oraz szybkiego napełniania butli z powietrzem bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Mówi ogniomistrz Patryk Wojciechowski z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie

Mówi ogniomistrz Patryk Wojciechowski

Pożar w suszarni pod Osięcinami/wideo nadesłane, montaż Bartosz Nawrocki

Radziejów
Pożar w suszarni pod Osięcinami/fot. OSP Machnacz Pożar w suszarni pod Osięcinami/fot. OSP Machnacz Pożar w suszarni pod Osięcinami/fot. OSP Machnacz

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