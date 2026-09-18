Czy prace budowlane w centrum Bydgoszczy odsłoniły pierwszy wał ochronny miasta? [zdjęcia]

2026-09-18, 12:08 Monika Siwak/KB

Kilkunastometrowe fragmenty kamienno-drewnianych umocnień średniowiecznej Bydgoszczy odkryli archeolodzy w centrum miasta/fot. Anna Retkowska

Kilkunastometrowe fragmenty kamienno-drewnianych umocnień średniowiecznej Bydgoszczy odkryli archeolodzy w centrum miasta. Prace prowadzono w związku z budową mieszkań obok dawnej hali targowej przy Magdzińskiego.

- Dotarliśmy do pozostałości elementów drewnianych, które mogą być związane z wczesnośredniowieczną zabudową podgrodzia czy grodu w Bydgoszczy - mówi kierownik bydgoskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Janusz Fleming.



Dodaje, że prace prowadzi odpowiednio wykwalifikowany archeolog, jednak z uwagi na rangę odkrycie dla miasta Bydgoszczy, poproszono o spotkanie i konsultację profesorów z Wydziału Archeologii UMK.



- Chcemy ustalić, w jaki sposób dalej postępować z tymi elementami. Niedawno po drugiej stronie, w miejscu przedszkola, prowadzone były badania właśnie przez Wydział Archeologii UMK. Tam oczywiście są pozostałości zamku. To, co przetrwało, musimy ochronić bądź w maksymalny sposób udokumentować. Prace archeologiczne mają właśnie na celu poddanie konserwacji elementów, które zostaną wydobyte, bądź podjęcie jakiejś decyzji, która spowoduje, że te elementy zostaną zachowane w różnej formie, np. eksponowane w muzeum, o ile muzeum będzie miało odpowiednie miejsce, żeby je przyjąć. Na pewno wykonane zostaną zabiegi chroniące te elementy, żeby przetrwały dla potomnych - mówi Janusz Fleming.





W tym miejscu wydobywane są też monety, ceramika, fragmenty architektury zamku.

Jedną z form ochrony drewna jest pozostawienie go w ziemi, gdzie woda je konserwuje. Duże drewniane elementy są trudne i drogie w konserwacji.