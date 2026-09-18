Poważny wypadek w Lubieniu Kujawskim. Samochód uderzył w budynek. Ranna pasażerka [zdjęcia]

2026-09-18, 10:56 Radosław Jagieła/KB

Samochód marki Volkswagen Golf skręcił na chodnik i uderzył w sklep spożywczy/fot. OSP Morzyce

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 6:00 - przekazali strażacy z KW PSP Toruń. Samochód marki Volkswagen Golf skręcił na chodnik i uderzył w sklep spożywczy nieopodal budynku gminy.

- O godzinie 6:00 straż pożarna dostała informację o samochodzie osobowym marki Volkswagen, który z niewiadomych przyczyn zjechał z jezdni i wjechał w budynek handlowo-usługowy - mówi Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.



- Auto uszkodziło witrynę sklepu oraz naruszyło konstrukcję budynku. Pojazdem podróżowały dwie osoby - 42-letni mężczyzna i 25-letnia kobieta. Poszkodowana została kobieta. Po zabezpieczeniu ran przez zespół ratownictwa medycznego poszkodowana została przewieziona do szpitala we Włocławku.





Pasażerka pojazdu doznała znacznych obrażeń, w tym otwartego złamania nogi. Kierowca wyszedł z tego wypadku cało. Straty materialne są znaczne.

Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.