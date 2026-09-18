Policja publikuje wideo z potrącenia 81-latki na przejściu. Wygląda strasznie, skończyło się dobrze
W Strzelnie przy ul. Raj doszło w zeszłym tygodniu do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierująca Hondą nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie idącej przez przejście dla pieszych i doszło do potrącenia. Nawet policjanci nie dowierzali, że 81-latka wyszła z tego tylko z ogólnymi potłuczeniami.
Mieszkanka powiatu mogileńskiego została przetransportowana do szpitala.
Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne – poszkodowana doznała ogólnych potłuczeń ciała.
Kierująca samochodem była trzeźwa. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, 77-letniej mieszkance powiatu poznańskiego funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy oraz sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.