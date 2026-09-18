Były burmistrz Radzynia Chełmińskiego musi szybko przeprosić obecnego włodarza
Były burmistrz Krzysztof Chodubski napisał w Internecie, że Maciej Góral, obecny włodarz, wykorzystuje służbowe auto do celów prywatnych i dodatkowo otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w postaci ryczałtu. Toruński sąd uznał, że te słowa były kłamstwem i zasądził przeprosiny.
- „Burmistrz nie liczy się z głosem mieszkańców. Ja widzę, że tu działają dla siebie, zatrudniają swoich, kto się nie podoba, kto się wychyla, zostaje zwalniany. Sama sytuacja ośrodka zdrowia, gdzie było 10 specjalistów, a teraz jest jeden czy dwóch lekarzy, przelała właśnie czarę goryczy. Tu jest brak dostępności spotkania z nim, jest to arogancja, sposób, w jaki traktuje ludzi” – mówił na naszej antenie Henryk Igenza, zwolennik odwołania burmistrza.
- „Szanuję decyzję mieszkańców i grupy referendalnej, ale od początku mówiłem, że zmiany mogą budzić opór, zwłaszcza tam, gdzie przez lata funkcjonowały określone przyzwyczajenia i nieformalne mechanizmy działania. Uważam, że wielu mieszkańców mówi mi wprost, że wreszcie zaczęło się w Radzyniu Chełmińskim coś dziać” – wyjaśniał Maciej Góral, burmistrz Radzynia Chełmińskiego.