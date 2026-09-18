Były burmistrz Radzynia Chełmińskiego musi szybko przeprosić obecnego włodarza

2026-09-18, 10:16 Marcin Doliński/KB

O tym, jak potoczą się dalsze losy burmistrza Radzynia Chełmińskiego zdecydują mieszkańcy. Referendum zaplanowano na 20 września/fot. archiwum

Były burmistrz Krzysztof Chodubski napisał w Internecie, że Maciej Góral, obecny włodarz, wykorzystuje służbowe auto do celów prywatnych i dodatkowo otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w postaci ryczałtu. Toruński sąd uznał, że te słowa były kłamstwem i zasądził przeprosiny.

Sąd zakazał również dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Uznał, że były burmistrz celowo napisał nieprawdę, aby zaszkodzić w niedzielnym referendum obecnemu włodarzowi Radzynia Chełmińskiego, Maciejowi Góralowi.





Piątek to ostatni dzień kampanii referendalnej. Głosowanie w niedzielę od 7:00 do 21:00. Aby referendum było ważne, do urn muszą pójść minimum 1032 osoby uprawnione do głosowania.





Przypomnijmy, dlaczego zdecydowano o ogłoszeniu referendum:





„Burmistrz nie liczy się z głosem mieszkańców. Ja widzę, że tu działają dla siebie, zatrudniają swoich, kto się nie podoba, kto się wychyla, zostaje zwalniany. Sama sytuacja ośrodka zdrowia, gdzie było 10 specjalistów, a teraz jest jeden czy dwóch lekarzy, przelała właśnie czarę goryczy. Tu jest brak dostępności spotkania z nim, jest to arogancja, sposób, w jaki traktuje ludzi” – mówił na naszej antenie Henryk Igenza, zwolennik odwołania burmistrza.

„Szanuję decyzję mieszkańców i grupy referendalnej, ale od początku mówiłem, że zmiany mogą budzić opór, zwłaszcza tam, gdzie przez lata funkcjonowały określone przyzwyczajenia i nieformalne mechanizmy działania. Uważam, że wielu mieszkańców mówi mi wprost, że wreszcie zaczęło się w Radzyniu Chełmińskim coś dziać” – wyjaśniał Maciej Góral, burmistrz Radzynia Chełmińskiego.



