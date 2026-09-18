Muzyczna rewelacja w Bydgoszczy, wystawy, biegi, dożynki. Wiele się dzieje w weekend [PRZEWODNIK]

BYDGOSZCZ





PIĄTEK 18 WRZEŚNIA



Festiwal Kawy Czekolady i Słodyczy

piątek - sobota, 14.00 -21.00, plac przed halą Torbyd, ul. Toruńska 59

Podczas festiwalu miłośnicy kawy poznają wyjątkowe smaki i aromaty kawy, spróbują świeżo parzonych napojów oraz będę mieli możliwość kupna ziaren i kaw do domu. Miłośnicy herbat również znajdą coś dla siebie. A do tego na festiwalu czekają czekolady, ciasta, ciasteczka i mnóstwo innych słodkości.





Co słychać na dużym ekranie? Spacer: Filmowa Bydgoszcz | Kultura Dostępna

godz. 16.00, Młyny Rothera

Spacer połączony z opowieścią o bydgoskich kinach i powstających w mieście filmach, rozpocznie się w Młynach Rothera, a zakończy się przy Kinie Orzeł. Po drodze uczestnicy odwiedzą Stary Rynek, ulicę Gdańską i Plac Wolności. Przewodnicy, oprócz samej historii, pokażą grupie fragmenty filmów oraz archiwalne zdjęcia. Inspiracją dla wydarzenia jest wystawa „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”, w której nie zabrakło wątków poświęconych historii lokalnej kinematografii. Spacer potrwa 90 minut.





Stare Miasto w Bydgoszczy - spacer z przewodnikiem Walkative

godz. 16.00, Most Staromiejski

W czasie wycieczki po Bydgoszczy uczestnicy odwiedzą m.in. Stary Rynek, poznają legendę o krwawej niedzieli, odkryją średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzą do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczą panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę. Nauczą się też kilku słówek z lokalnej gwary, sprawdzą, jaki czas pokazuje bydgoski zegar i przespacerujemy się uliczką, na której nie da się zmoknąć.





Mecz siatkówki PLS 1.Ligi: BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik

godz. 18.00, HSW Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59

BKS Bydgoszcz zmierzy się z PZL LEONARDO Avią Świdnik w starciu PLS 1. Ligi, w którym gospodarze powalczą o ważne punkty przed własną publicznością. Więcej informacji TUTAJ.





Próba Dźwięku 2026 - „Kim jest Bydgoszcz?” - audioinstalacja z muzyką na żywo

godz.18.00), WiMBP, ul. Długa 39

Po raz trzeci mieszkańcy Bydgoszczy są zaproszeni do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Muzyki – nie w formie jednodniowego wydarzenia, lecz jako trwające ponad miesiąc święto dźwięku, rytmu i artystycznej różnorodności. Do 21 października całe miasto wypełni się muzyką, m.in. w klubach, instytucjach kultury, galeriach i plenerach.





Betclic 2. liga: Zawisza Bydgoszcz - Górnik Łęczna

godz. 18.00, Kompleks Sportowy Zawisza, ul. Gdańska 163

W 9. kolejce Betclic 2. Ligi Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Łęczna, a spotkanie zapowiada się na emocjonujące starcie o cenne ligowe punkty.





Amerykanin w Paryżu – balet

18 – 19 września, godz. 19.00)/Opera Nova

Drugą premierą 69. sezonu artystycznego Opery Nova 28 lutego 2026 r. było przedstawienie baletowe Amerykanin w Paryżu z przebojową muzyką George'a Gershwina w inscenizacji oraz nowej kreacji choreograficznej - stworzonej specjalnie dla zespołu Opery Nova - przez wybitnego twórcę baletu Krzysztofa Pastora.





Back to the 80’s & 90’s - zakończenie lata „największa plenerowa potańcówka w historii”

godz. 18.00), Fabryka Lloyda

Na wszystkich fanów klimatów wcześniejszych lat czeka zabawa z DJ-em, podczas której wybrzmią największe hity lat 80. i 90. Uczestnicy przeniosą się w klimaty Britney Spears, Depeche Mode czy Madonny. Ubiór w stylu minionych dekad będzie mile widziany. Więcej informacji TUTAJ.





64. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Aleksandra Kurzak. Inauguracja

godz. 19.00, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187

Tegoroczny Bydgoski Festiwal Muzyczny otworzy wyjątkowy koncert z udziałem jednej z najbardziej cenionych śpiewaczek operowych współczesnego świata. Gwiazdą wieczoru będzie Aleksandra Kurzak – artystka, która od lat zachwyca publiczność i krytyków na najważniejszych scenach operowych Europy i Ameryki.





LIVE JAZZ - jam session

godz. 20.00, Eljazz, ul. Kręta 3

Live Jazz Jam Session to wyjątkowy cykl otwartych warsztatów i spotkań muzycznych. Podczas spotkań królują kameralne formy jazzowe – duety, tria i niewielkie zespoły prezentujące własny dorobek artystyczny oraz autorskie interpretacje jazzowych standardów.



SOBOTA, 19 WRZEŚNIA





Terenowa Masakra 2026

godz. 9.00, Park Myślęcinek

Terenowa Masakra to bieg z wieloma zaskakującymi przeszkodami w trudnym terenie. Oprócz dystansu biegowego, na uczestników czekają utrudnienia wymagające wytrzymałości, siły, sprytu i umiejętności współpracy. Zawodnicy mogą wybierać spośród aż czterech dystansów, które różnią się nie tylko długością trasy, ale też liczbą przeszkód.





Giełda Biżuterii, Minerałów i Skamieniałości

sobota - niedziela, godz. 10.00, HSW Immobile Łuczniczka

Giełda #GeoExpo to spotkanie z naturalnym pięknem, które zachwyca formą, kolorem i historią. To idealna przestrzeń dla osób wrażliwych na piękno natury, kunszt rękodzieła i magię kamieni szlachetnych.





Festiwal Rękodzieła „Cudeńka"

sobota - niedziela, godz. 10.00, HSW Immobile Łuczniczka

To spotkanie z kreatywnością, pasją i przedmiotami, które powstają z dala od masowej produkcji. Na stoiskach czekają prawdziwe perełki – biżuteria, ceramika, dekoracje, świece, tekstylia, naturalne kosmetyki, ilustracje oraz wyjątkowe dodatki. To rzeczy tworzone w małych pracowniach, często w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, dzięki czemu każda z nich ma swój własny charakter.





Event Terrarystyczny i Botaniczny Dragon Expo

sobota - niedziela, godz. 10.00, HSW Immobile Łuczniczka

Podczas wydarzenia będzie można z bliska podziwiać fascynujące gatunki zwierząt pochodzących z najdalszych zakątków świata. To niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się z bliska niezwykłym stworzeniom, które na co dzień widujemy jedynie w książkach lub filmach przyrodniczych. Organizatorzy zapraszają zarówno miłośników przyrody, jak i tych, którzy dopiero odkrywają jej niezwykłe oblicza.





Chodź na Dworcową - święto ulicy

godz. 10.00 – 18.00, ul. Dworcowa – odcinek od skrzyżowania z ul. Gdańską i Pomorską do skrzyżowania z ul. Warmińskiego

„Chodź na Dworcową” to wydarzenie sąsiedzkie i miejskie, którego celem jest pokazanie ulicy Dworcowej jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom i odwiedzającym. Wydarzenie będzie realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Przestrzeń ulicy wypełnią warsztaty, atrakcje dla rodzin z dziećmi, młodzieży i osób starszych, strefa relaksu, wydarzenia kulturalne oraz lokalna gastronomia.





Ex libris - mała forma linorytnicza

godz. 11.00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Podczas zajęć uczestnicy wykonają ex libris w formie linorytu. Pod okiem edukatora będą wycinać zaprojektowany przez siebie wzór w linoleum, następnie nakładać farbę na wypukłe fragmenty i odbijać go na papierze, tworząc charakterystyczną graficzną kompozycję. Poznają tradycję znaków własnościowych oraz technikę linorytu, jedną z najważniejszych metod grafiki warsztatowej.





Stare Miasto w Bydgoszczy - spacer z przewodnikiem Walkative

godz. 11.00, Most Staromiejski

W czasie wycieczki po Bydgoszczy uczestnicy odwiedzą m.in. Stary Rynek, poznają legendę o krwawej niedzieli, odkryją średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzą do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczą panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę.





Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

godz. 12.00, Wieża Ciśnień - Muzeum Wodociągów

Tegoroczne EDD odbywają się pod hasłem „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu", przypominającym o wartości dziedzictwa kulturowego oraz potrzebie jego ochrony. Wieża Ciśnień przy ul. ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy doskonale wpisuje się w hasło obchodów.





Zanurz się w Bydgoszczy - „Na Brdzie i Kanale - rejs przez dzieje” - odsłona pierwsza rejs z Prusakiem

godz. 12.00 lub 13.00, Wyspa Młyńska

Na Brdzie i Kanale – rejs przez dzieje – rejs łodzią płaskodenną z szyprem Tomaszem Błaszkiewiczem oraz przedstawicielami Muzeum Kanału Bydgoskiego.





Próba Dźwięku 2026 | Lifted Index Special: „Rejw od kuchni”

godz. 14.00, Epka Sklep, ul. Gimnazjalna 6

„Organizatorzy zapraszają na dzień, który zaczyna się od rozmowy, a kończy na parkiecie. Uczestnicy spotykają się w znamiennym miejscu, bo w sklepie z winylami, żeby zajrzeć na zaplecze organizacyjne i rozebrać rejwik na części pierwsze. Po tym przejdziemy od słów do czynów."





„Zanurz się w Bydgoszczy”- rejs łodzią płaskodenną ze śluzowaniem i z przewodnikiem

godz. 14.30 lub 15.30, Wyspa Młyńska

Rejs po Brdzie z przewodnikiem łodzią płaskodenną (ze śluzowaniem). Przewodnikiem w czasie rejsu będzie Joanna Zielińska– Certyfikowany przewodnik ByLOT po Bydgoszczy i okolicy. Trasa: Wyspa Młyńska-śluzowanie-Mosty Kolejowe – śluzowanie-Wyspa Młyńska.





Madagaskar – musicalowa przygoda

godz. 16.00, Teatr Kameralny

Musicalowa wersja znanego filmu animowanego, w którym zwierzęta uciekają z nowojorskiego zoo i dopływają na wyspę, na której rządzi sam Król Julian. Tak, dokładnie ten, który wygina śmiało ciało. Zresztą nie tylko on będzie wyginał ciało w tym roztańczonym i dynamicznym spektaklu. Autorzy wierzą, że i widzowie dadzą się porwać dynamicznym rytmom płynącym prosto z Madagaskaru.





Progressive Evening vol. 11

godz. 16.00, Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury ScenaArt oraz Miejskie Centrum Kultury zapraszają na 11. edycję Progressive Evening. Impreza w Bydgoszczy otwiera jedną z czterech imprez cyklu pod tytułem: Kujawsko-Pomorskie Programowanie Kultury vol.3.





Bydgoski Festiwal Dźwięku | Fortepian + kameralistyka

godz. 19.00, Dom Polski, ul. Grodzka 1

„Bydgoski Festiwal Dźwięku" jest kontynuacją i rozszerzeniem wieloletniej tradycji Letnich Koncertów w Katedrze Bydgoskiej docelowo do formy całorocznej. Ideą Festiwalu jest współpraca uznanych artystów oraz przedstawicieli bydgoskiego środowiska muzycznego, oraz wybitnych instrumentalistów i twórców z całej Polski.





Letnie Koncerty przy Synagodze - Anna Kornat

godz. 19.15, Synagoga (Stary Fordon)

Letnie wieczory najlepiej spędzać przy muzyce. Letnie Koncerty przy Synagodze to wyjątkowe spotkania z muzyką w niepowtarzalnej atmosferze.



NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA





Rajd rowerowy: Myślęcinek – Smukała – Myślęcinek

godz. 9.15, Park Myślęcinek

„Lubisz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu? Chcesz poznać piękne tereny północnej części Bydgoszczy i spędzić sobotnie przedpołudnie w gronie miłośników rowerowych wycieczek? Dołącz do bezpłatnego rajdu rowerowego organizowanego przez Fundację GeoActive w ramach projektu „Cztery Żywioły Bydgoszczy”.





Frymark bydgoski

godz. 9.30, ul. Gdańskiej 47a

fryMARK to cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem, gdzie możecie skorzystać z licznych degustacji, pobawić się smakiem, odkryć nowe produkty i upodobania smakowe oraz zrobić zakupy u lokalnych gospodarzy i twórców.





Zostań Turystą w swoim mieście 2026 - Spływ #4 | Dzika Rzeka

godz. 10.00, Przystanek 58 Biwakowa/Opławiec

Spływ na trasie Smukała - Zimne Wody gwarantuje wspaniałe widoki i duże emocje. W jego trakcie widać jak zmienia się rzeka i jak blisko najważniejszych ulic miasta przepływa. Dodatkowo na uczestników czeka śluzowanie w śluzie miejskiej oraz przenoska przez zaporę nad Zalewem Smukalskim.





Zostań Turystą w swoim mieście 2026 - Historyczna Magistrala Węglowa

godz. 10.00, Stary Rynek

Jedną z największych inwestycji II Rzeczpospolitej była trasa kolejowa łącząca Śląsk z nowym portem w Gdyni. O historii jej powstania i jej związkach z naszym miastem opowie Bartosz Masiełajć.





Madagaskar – musicalowa przygoda

godz. 12.00, Teatr Kameralny

„Musicalowa wersja znanego filmu animowanego, w którym zwierzęta uciekają z nowojorskiego zoo i dopływają na wyspę, na której rządzi sam Król Julian. Tak, dokładnie ten, który wygina śmiało ciało. Zresztą nie tylko on będzie wyginał ciało w tym roztańczonym i dynamicznym spektaklu. Wierzymy, że i nasi widzowie dadzą się porwać dynamicznym rytmom płynącym prosto z Madagaskaru".





MajsterLAB #2: Zegar słoneczny - warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat

godz. 12.00, Młyny Rothera

Uczestnicy warsztatów zbudują skrzynkę na zioła. Podczas rodzinnych warsztatów z przygotowanych wcześniej drewnianych elementów krok po kroku uczestnicy złożą skrzynki, które staną się elegancką oprawą dla ulubionych ziół. Warsztaty odwiedzi ekspertka, która wprowadzi uczestników w świat właściwości drewna, rękodzielnictwa praktycznego i artystycznego oraz recyklingu.





Finał - Metalkas 2. Ekstraliga: Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Hunters PSŻ Poznań

godz. 12.00, Stadion Polonii, ul. Sportowa 2

Rewanżowy mecz finałowy Metalkas 2. Ekstraligi.





10. urodziny Biblioteki Literatury Fantastycznej im. Jerzego Grundkowskiego

godz. 17.00, ul. Gawędy 5

To będzie wieczór pełen sztuki, niezwykłych opowieści, muzycznych brzmień i fantastycznej atmosfery.





64. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Art’n’Voices

godz. 17.00, Collegium Copernicanum

Głosy, które tworzą własny muzyczny świat Art’n’Voices to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów wokalnych ostatnich lat, ceniony za wyjątkowe brzmienie, artystyczną odwagę i nieustanne poszukiwanie nowych środków wyrazu. Tworzony przez ośmioro śpiewaków związanych z Pomorzem i Trójmiastem oktet od lat zachwyca publiczność oraz krytyków, udowadniając, że muzyka a cappella może być jednocześnie ambitna, nowoczesna i niezwykle poruszająca.





Amerykanin w Paryżu – balet

godz. 18.00, Opera Nova

Drugą premierą 69. sezonu artystycznego Opery Nova 28 lutego 2026 r. było przedstawienie baletowe Amerykanin w Paryżu z przebojową muzyką George'a Gershwina w inscenizacji oraz nowej kreacji choreograficznej - stworzonej specjalnie dla zespołu Opery Nova - przez wybitnego twórcę baletu Krzysztofa Pastora.





Próba Dźwięku 2026 | Hydrahelia (USA/Japonia) - koncert/performance

godz. 18.00, Współczesna, ul. Gdańska 5

Hydrahelia to eksperymentalny duet muzyczno-taneczny z Nowego Jorku, tworzony przez Tima Dahla i Azumi OE. Oboje są uznanymi artystami, znanymi z przekraczania granic w swoich dziedzinach. Po raz pierwszy spotkali się artystycznie w 2020 roku podczas występu w Ideal Glass na East Village, co zapoczątkowało intensywną i trwającą do dziś współpracę.





Wystawa „Światło i Cień”

godz. 18.00)/ ul. Gawędy 5

Wystawa „Światło i Cień” to głęboka eksploracja struktury i napięcia w malarstwie abstrakcyjnym. Prezentowane płótna rezygnują z dosłownej figuratywności na rzecz badania dwóch fundamentalnych żywiołów wizualnych. Dla autorki światło i cień nie są jedynie technicznym wykończeniem czy dodatkiem – stanowią główny kompozycyjny budulec obrazu.





Letnie Koncerty przy Synagodze - Double Fantasy

godz. 19.15, Synagoga (Stary Fordon)

Letnie - jeszcze - wieczory warto spędzać przy muzyce. Koncerty przy Synagodze to wyjątkowe spotkania z muzyką w niepowtarzalnej atmosferze.