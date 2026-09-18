Muzyczna rewelacja w Bydgoszczy, wystawy, biegi, dożynki. Wiele się dzieje w weekend [PRZEWODNIK]

2026-09-18, 11:30  Redakcja/KB
Zespół Wokalny Art’n’Voices wystąpi w bydgoskim Collegium Copernicanum/fot. Filharmonia Warmińsko-Mazurska

Zespół Wokalny Art’n’Voices wystąpi w bydgoskim Collegium Copernicanum/fot. Filharmonia Warmińsko-Mazurska

Od piątku do niedzieli będzie wiele okazji, by patrzeć, słuchać i smakować. W kalendarzu imprez znalazło się coś dla miłośników kawy, opery z najwyższej półki, ale i ekstremalnego sportu. Zebraliśmy najważniejsze weekendowe wydarzenia z regionu.

BYDGOSZCZ

PIĄTEK 18 WRZEŚNIA

Festiwal Kawy Czekolady i Słodyczy
piątek - sobota, 14.00 -21.00, plac przed halą Torbyd, ul. Toruńska 59
Podczas festiwalu miłośnicy kawy poznają wyjątkowe smaki i aromaty kawy, spróbują świeżo parzonych napojów oraz będę mieli możliwość kupna ziaren i kaw do domu. Miłośnicy herbat również znajdą coś dla siebie. A do tego na festiwalu czekają czekolady, ciasta, ciasteczka i mnóstwo innych słodkości.

Co słychać na dużym ekranie? Spacer: Filmowa Bydgoszcz | Kultura Dostępna
godz. 16.00, Młyny Rothera
Spacer połączony z opowieścią o bydgoskich kinach i powstających w mieście filmach, rozpocznie się w Młynach Rothera, a zakończy się przy Kinie Orzeł. Po drodze uczestnicy odwiedzą Stary Rynek, ulicę Gdańską i Plac Wolności. Przewodnicy, oprócz samej historii, pokażą grupie fragmenty filmów oraz archiwalne zdjęcia. Inspiracją dla wydarzenia jest wystawa „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”, w której nie zabrakło wątków poświęconych historii lokalnej kinematografii. Spacer potrwa 90 minut.

Stare Miasto w Bydgoszczy - spacer z przewodnikiem Walkative
godz. 16.00, Most Staromiejski
W czasie wycieczki po Bydgoszczy uczestnicy odwiedzą m.in. Stary Rynek, poznają legendę o krwawej niedzieli, odkryją średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzą do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczą panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę. Nauczą się też kilku słówek z lokalnej gwary, sprawdzą, jaki czas pokazuje bydgoski zegar i przespacerujemy się uliczką, na której nie da się zmoknąć.

Mecz siatkówki PLS 1.Ligi: BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik
godz. 18.00, HSW Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59
BKS Bydgoszcz zmierzy się z PZL LEONARDO Avią Świdnik w starciu PLS 1. Ligi, w którym gospodarze powalczą o ważne punkty przed własną publicznością. Więcej informacji TUTAJ.

Próba Dźwięku 2026 - „Kim jest Bydgoszcz?” - audioinstalacja z muzyką na żywo
godz.18.00), WiMBP, ul. Długa 39
Po raz trzeci mieszkańcy Bydgoszczy są zaproszeni do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Muzyki – nie w formie jednodniowego wydarzenia, lecz jako trwające ponad miesiąc święto dźwięku, rytmu i artystycznej różnorodności. Do 21 października całe miasto wypełni się muzyką, m.in. w klubach, instytucjach kultury, galeriach i plenerach.

Betclic 2. liga: Zawisza Bydgoszcz - Górnik Łęczna
godz. 18.00, Kompleks Sportowy Zawisza, ul. Gdańska 163
W 9. kolejce Betclic 2. Ligi Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Łęczna, a spotkanie zapowiada się na emocjonujące starcie o cenne ligowe punkty.

Amerykanin w Paryżu – balet
18 – 19 września, godz. 19.00)/Opera Nova
Drugą premierą 69. sezonu artystycznego Opery Nova 28 lutego 2026 r. było przedstawienie baletowe Amerykanin w Paryżu z przebojową muzyką George'a Gershwina w inscenizacji oraz nowej kreacji choreograficznej - stworzonej specjalnie dla zespołu Opery Nova - przez wybitnego twórcę baletu Krzysztofa Pastora.

Back to the 80’s & 90’s - zakończenie lata „największa plenerowa potańcówka w historii”
godz. 18.00), Fabryka Lloyda
Na wszystkich fanów klimatów wcześniejszych lat czeka zabawa z DJ-em, podczas której wybrzmią największe hity lat 80. i 90. Uczestnicy przeniosą się w klimaty Britney Spears, Depeche Mode czy Madonny. Ubiór w stylu minionych dekad będzie mile widziany. Więcej informacji TUTAJ.

64. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Aleksandra Kurzak. Inauguracja
godz. 19.00, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187
Tegoroczny Bydgoski Festiwal Muzyczny otworzy wyjątkowy koncert z udziałem jednej z najbardziej cenionych śpiewaczek operowych współczesnego świata. Gwiazdą wieczoru będzie Aleksandra Kurzak – artystka, która od lat zachwyca publiczność i krytyków na najważniejszych scenach operowych Europy i Ameryki.

LIVE JAZZ - jam session
godz. 20.00, Eljazz, ul. Kręta 3
Live Jazz Jam Session to wyjątkowy cykl otwartych warsztatów i spotkań muzycznych. Podczas spotkań królują kameralne formy jazzowe – duety, tria i niewielkie zespoły prezentujące własny dorobek artystyczny oraz autorskie interpretacje jazzowych standardów.

SOBOTA, 19 WRZEŚNIA

Terenowa Masakra 2026
godz. 9.00, Park Myślęcinek
Terenowa Masakra to bieg z wieloma zaskakującymi przeszkodami w trudnym terenie. Oprócz dystansu biegowego, na uczestników czekają utrudnienia wymagające wytrzymałości, siły, sprytu i umiejętności współpracy. Zawodnicy mogą wybierać spośród aż czterech dystansów, które różnią się nie tylko długością trasy, ale też liczbą przeszkód.

Giełda Biżuterii, Minerałów i Skamieniałości
sobota - niedziela, godz. 10.00, HSW Immobile Łuczniczka
Giełda #GeoExpo to spotkanie z naturalnym pięknem, które zachwyca formą, kolorem i historią. To idealna przestrzeń dla osób wrażliwych na piękno natury, kunszt rękodzieła i magię kamieni szlachetnych.

Festiwal Rękodzieła „Cudeńka"
sobota - niedziela, godz. 10.00, HSW Immobile Łuczniczka
To spotkanie z kreatywnością, pasją i przedmiotami, które powstają z dala od masowej produkcji. Na stoiskach czekają prawdziwe perełki – biżuteria, ceramika, dekoracje, świece, tekstylia, naturalne kosmetyki, ilustracje oraz wyjątkowe dodatki. To rzeczy tworzone w małych pracowniach, często w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, dzięki czemu każda z nich ma swój własny charakter.

Event Terrarystyczny i Botaniczny Dragon Expo
sobota - niedziela, godz. 10.00, HSW Immobile Łuczniczka
Podczas wydarzenia będzie można z bliska podziwiać fascynujące gatunki zwierząt pochodzących z najdalszych zakątków świata. To niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się z bliska niezwykłym stworzeniom, które na co dzień widujemy jedynie w książkach lub filmach przyrodniczych. Organizatorzy zapraszają zarówno miłośników przyrody, jak i tych, którzy dopiero odkrywają jej niezwykłe oblicza.

Chodź na Dworcową - święto ulicy
godz. 10.00 – 18.00, ul. Dworcowa – odcinek od skrzyżowania z ul. Gdańską i Pomorską do skrzyżowania z ul. Warmińskiego
„Chodź na Dworcową” to wydarzenie sąsiedzkie i miejskie, którego celem jest pokazanie ulicy Dworcowej jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom i odwiedzającym. Wydarzenie będzie realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Przestrzeń ulicy wypełnią warsztaty, atrakcje dla rodzin z dziećmi, młodzieży i osób starszych, strefa relaksu, wydarzenia kulturalne oraz lokalna gastronomia.

Ex libris - mała forma linorytnicza
godz. 11.00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4
Podczas zajęć uczestnicy wykonają ex libris w formie linorytu. Pod okiem edukatora będą wycinać zaprojektowany przez siebie wzór w linoleum, następnie nakładać farbę na wypukłe fragmenty i odbijać go na papierze, tworząc charakterystyczną graficzną kompozycję. Poznają tradycję znaków własnościowych oraz technikę linorytu, jedną z najważniejszych metod grafiki warsztatowej.

Stare Miasto w Bydgoszczy - spacer z przewodnikiem Walkative
godz. 11.00, Most Staromiejski
W czasie wycieczki po Bydgoszczy uczestnicy odwiedzą m.in. Stary Rynek, poznają legendę o krwawej niedzieli, odkryją średniowieczne mury na podwórzu współczesnej kamienicy, zajrzą do katedry, w której znaleziono niedawno cenny skarb, zobaczą panoramę miasta z jego symbolem – trzema spichrzami oraz balansującą nad rzeką rzeźbę.

Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa
godz. 12.00, Wieża Ciśnień - Muzeum Wodociągów
Tegoroczne EDD odbywają się pod hasłem „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu", przypominającym o wartości dziedzictwa kulturowego oraz potrzebie jego ochrony. Wieża Ciśnień przy ul. ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy doskonale wpisuje się w hasło obchodów.

Zanurz się w Bydgoszczy - „Na Brdzie i Kanale - rejs przez dzieje” - odsłona pierwsza rejs z Prusakiem
godz. 12.00 lub 13.00, Wyspa Młyńska
Na Brdzie i Kanale – rejs przez dzieje – rejs łodzią płaskodenną z szyprem Tomaszem Błaszkiewiczem oraz przedstawicielami Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Próba Dźwięku 2026 | Lifted Index Special: „Rejw od kuchni”
godz. 14.00, Epka Sklep, ul. Gimnazjalna 6
„Organizatorzy zapraszają na dzień, który zaczyna się od rozmowy, a kończy na parkiecie. Uczestnicy spotykają się w znamiennym miejscu, bo w sklepie z winylami, żeby zajrzeć na zaplecze organizacyjne i rozebrać rejwik na części pierwsze. Po tym przejdziemy od słów do czynów."

„Zanurz się w Bydgoszczy”- rejs łodzią płaskodenną ze śluzowaniem i z przewodnikiem
godz. 14.30 lub 15.30, Wyspa Młyńska
Rejs po Brdzie z przewodnikiem łodzią płaskodenną (ze śluzowaniem). Przewodnikiem w czasie rejsu będzie Joanna Zielińska– Certyfikowany przewodnik ByLOT po Bydgoszczy i okolicy. Trasa: Wyspa Młyńska-śluzowanie-Mosty Kolejowe – śluzowanie-Wyspa Młyńska.

Madagaskar – musicalowa przygoda
godz. 16.00, Teatr Kameralny
Musicalowa wersja znanego filmu animowanego, w którym zwierzęta uciekają z nowojorskiego zoo i dopływają na wyspę, na której rządzi sam Król Julian. Tak, dokładnie ten, który wygina śmiało ciało. Zresztą nie tylko on będzie wyginał ciało w tym roztańczonym i dynamicznym spektaklu. Autorzy wierzą, że i widzowie dadzą się porwać dynamicznym rytmom płynącym prosto z Madagaskaru.

Progressive Evening vol. 11
godz. 16.00, Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury ScenaArt oraz Miejskie Centrum Kultury zapraszają na 11. edycję Progressive Evening. Impreza w Bydgoszczy otwiera jedną z czterech imprez cyklu pod tytułem: Kujawsko-Pomorskie Programowanie Kultury vol.3.

Bydgoski Festiwal Dźwięku | Fortepian + kameralistyka
godz. 19.00, Dom Polski, ul. Grodzka 1
„Bydgoski Festiwal Dźwięku" jest kontynuacją i rozszerzeniem wieloletniej tradycji Letnich Koncertów w Katedrze Bydgoskiej docelowo do formy całorocznej. Ideą Festiwalu jest współpraca uznanych artystów oraz przedstawicieli bydgoskiego środowiska muzycznego, oraz wybitnych instrumentalistów i twórców z całej Polski.

Letnie Koncerty przy Synagodze - Anna Kornat
godz. 19.15, Synagoga (Stary Fordon)
Letnie wieczory najlepiej spędzać przy muzyce. Letnie Koncerty przy Synagodze to wyjątkowe spotkania z muzyką w niepowtarzalnej atmosferze.

NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA
Rajd rowerowy: Myślęcinek – Smukała – Myślęcinek
godz. 9.15, Park Myślęcinek
„Lubisz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu? Chcesz poznać piękne tereny północnej części Bydgoszczy i spędzić sobotnie przedpołudnie w gronie miłośników rowerowych wycieczek? Dołącz do bezpłatnego rajdu rowerowego organizowanego przez Fundację GeoActive w ramach projektu „Cztery Żywioły Bydgoszczy”.

Frymark bydgoski
godz. 9.30, ul. Gdańskiej 47a
fryMARK to cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem, gdzie możecie skorzystać z licznych degustacji, pobawić się smakiem, odkryć nowe produkty i upodobania smakowe oraz zrobić zakupy u lokalnych gospodarzy i twórców.

Zostań Turystą w swoim mieście 2026 - Spływ #4 | Dzika Rzeka
godz. 10.00, Przystanek 58 Biwakowa/Opławiec
Spływ na trasie Smukała - Zimne Wody gwarantuje wspaniałe widoki i duże emocje. W jego trakcie widać jak zmienia się rzeka i jak blisko najważniejszych ulic miasta przepływa. Dodatkowo na uczestników czeka śluzowanie w śluzie miejskiej oraz przenoska przez zaporę nad Zalewem Smukalskim.

Zostań Turystą w swoim mieście 2026 - Historyczna Magistrala Węglowa
godz. 10.00, Stary Rynek
Jedną z największych inwestycji II Rzeczpospolitej była trasa kolejowa łącząca Śląsk z nowym portem w Gdyni. O historii jej powstania i jej związkach z naszym miastem opowie Bartosz Masiełajć.

Madagaskar – musicalowa przygoda
godz. 12.00, Teatr Kameralny
„Musicalowa wersja znanego filmu animowanego, w którym zwierzęta uciekają z nowojorskiego zoo i dopływają na wyspę, na której rządzi sam Król Julian. Tak, dokładnie ten, który wygina śmiało ciało. Zresztą nie tylko on będzie wyginał ciało w tym roztańczonym i dynamicznym spektaklu. Wierzymy, że i nasi widzowie dadzą się porwać dynamicznym rytmom płynącym prosto z Madagaskaru".

MajsterLAB #2: Zegar słoneczny - warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat
godz. 12.00, Młyny Rothera
Uczestnicy warsztatów zbudują skrzynkę na zioła. Podczas rodzinnych warsztatów z przygotowanych wcześniej drewnianych elementów krok po kroku uczestnicy złożą skrzynki, które staną się elegancką oprawą dla ulubionych ziół. Warsztaty odwiedzi ekspertka, która wprowadzi uczestników w świat właściwości drewna, rękodzielnictwa praktycznego i artystycznego oraz recyklingu.

Finał - Metalkas 2. Ekstraliga: Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Hunters PSŻ Poznań
godz. 12.00, Stadion Polonii, ul. Sportowa 2
Rewanżowy mecz finałowy Metalkas 2. Ekstraligi.

10. urodziny Biblioteki Literatury Fantastycznej im. Jerzego Grundkowskiego
godz. 17.00, ul. Gawędy 5
To będzie wieczór pełen sztuki, niezwykłych opowieści, muzycznych brzmień i fantastycznej atmosfery.

64. Bydgoski Festiwal Muzyczny - Art’n’Voices
godz. 17.00, Collegium Copernicanum
Głosy, które tworzą własny muzyczny świat Art’n’Voices to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów wokalnych ostatnich lat, ceniony za wyjątkowe brzmienie, artystyczną odwagę i nieustanne poszukiwanie nowych środków wyrazu. Tworzony przez ośmioro śpiewaków związanych z Pomorzem i Trójmiastem oktet od lat zachwyca publiczność oraz krytyków, udowadniając, że muzyka a cappella może być jednocześnie ambitna, nowoczesna i niezwykle poruszająca.

Amerykanin w Paryżu – balet
godz. 18.00, Opera Nova
Drugą premierą 69. sezonu artystycznego Opery Nova 28 lutego 2026 r. było przedstawienie baletowe Amerykanin w Paryżu z przebojową muzyką George'a Gershwina w inscenizacji oraz nowej kreacji choreograficznej - stworzonej specjalnie dla zespołu Opery Nova - przez wybitnego twórcę baletu Krzysztofa Pastora.

Próba Dźwięku 2026 | Hydrahelia (USA/Japonia) - koncert/performance
godz. 18.00, Współczesna, ul. Gdańska 5
Hydrahelia to eksperymentalny duet muzyczno-taneczny z Nowego Jorku, tworzony przez Tima Dahla i Azumi OE. Oboje są uznanymi artystami, znanymi z przekraczania granic w swoich dziedzinach. Po raz pierwszy spotkali się artystycznie w 2020 roku podczas występu w Ideal Glass na East Village, co zapoczątkowało intensywną i trwającą do dziś współpracę.

Wystawa „Światło i Cień”
godz. 18.00)/ ul. Gawędy 5
Wystawa „Światło i Cień” to głęboka eksploracja struktury i napięcia w malarstwie abstrakcyjnym. Prezentowane płótna rezygnują z dosłownej figuratywności na rzecz badania dwóch fundamentalnych żywiołów wizualnych. Dla autorki światło i cień nie są jedynie technicznym wykończeniem czy dodatkiem – stanowią główny kompozycyjny budulec obrazu.

Letnie Koncerty przy Synagodze - Double Fantasy
godz. 19.15, Synagoga (Stary Fordon)
Letnie - jeszcze - wieczory warto spędzać przy muzyce. Koncerty przy Synagodze to wyjątkowe spotkania z muzyką w niepowtarzalnej atmosferze.

TORUŃ

Wydarzenia trwające przez cały weekend (18-20 WRZEŚNIA)
WEEKEND NA SZLAKU KOPERNIKOWSKIM
Wojewódzkie święto turystyki astronomicznej będzie okazją do poznawania czasów i dziedzictwa Mikołaja Kopernika, a także aktywnego wypoczynku. W programie znalazły się wizyty w obiektach położonych na Szlaku Kopernikowskim, wystawy oraz wydarzenia popularnonaukowe i kulturalne. Szczegółowy program, w tym lista wydarzeń organizowanych w Toruniu, dostępny jest na www.kpcd.com.pl.

VI FESTIWAL MŁODEJ MUZYKI – I WEEKEND: HELENA GROSSÓWNA W ROLI GŁÓWNEJ
Pierwszy weekend festiwalu będzie poświęcony Helenie Grossównie – pochodzącej z Torunia aktorce i tancerce, jednej z największych gwiazd polskiego kina dwudziestolecia międzywojennego. W programie znalazły się koncerty, projekcja filmu, wydarzenia plenerowe oraz potańcówka w rytmie przebojów lat 20. i 30. XX wieku. Wstęp wolny. Na koncerty inauguracyjny i finałowy obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w kasie Dworu Artusa.

19–20 WRZEŚNIA
COPERNICUS VOLLEYBALL CUP TORUŃ / KUJAWY I POMORZE, HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
W czwartej edycji przedsezonowego turnieju siatkarskiego wystąpią CUK Anioły Toruń, PGE Projekt Warszawa, Cuprum Stilon Gorzów oraz ICT Pierrot Czarni Radom. Dla gospodarzy będzie to okazja do zaprezentowania nowego składu i sprawdzenia formy przed rozpoczęciem sezonu ligowego. Bilety jednodniowe oraz wejściówki na cały turniej są dostępne na stronie anioly.abilet.pl.

PIĄTEK 18 WRZEŚNIA
„Blask przeszłości – sekrety dawnych mistrzów metalu i szkła”
 godz. 11.00 , Dział Archeologii Muzeum Okręgowego
Zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych, towarzyszące wystawie „Skarby pradziejowych elit w Europie Środkowo-Wschodniej”. Uczestnicy poznają dawne techniki obróbki metalu i szkła. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod numerami: 56 660 56 05 lub 56 660 56 31.

Wojewódzki Konkurs Książki Artystycznej – Atlas Wyobraźni. Edycja I: „Opowieści z mojego miejsca”
godz. 12.00, OPP Dom Harcerza
Pierwsza edycja konkursu poświęconego książce artystycznej i twórczym opowieściom inspirowanym najbliższym otoczeniem. Wydarzenie łączy literaturę, sztuki plastyczne oraz wyobraźnię młodych autorów.

„Piątki z przewodnikiem”
 godz. 13.00, Park Etnograficzny w Toruniu
Podczas półtoragodzinnego spaceru z przewodnikiem uczestnicy poznają zabytkową architekturę oraz historie związane z codziennym życiem dawnych mieszkańców wsi. Zbiórka przy kasie muzeum. Obowiązują zapisy: sklepik@etnomuzeum.pl lub tel. 56 622 80 91. Bilety: 20 zł normalny, 14 zł ulgowy i 40 zł rodzinny.

„Gdzie kobiety ziołami kwitną. Obrazy Mileny Wiśniewskiej” – wernisaż wystawy
godz. 17.00 - Park Etnograficzny w Toruniu
Ekspozycję tworzy dziesięć wielkoformatowych obrazów olejnych, przedstawiających symboliczną więź pomiędzy kobietami a tradycyjną polską florą zielarską. Otwarcie poprzedzi prelekcja dr Sary Orzechowskiej, etnobotaniczki i autorki książki „Kobiety i rośliny w folklorze polskim”. Wstęp wolny.

Wystawa Prac Poplenerowych Stypendystów Funduszu ZDOLNI
godz. 17.00, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace młodych artystów uczestniczących w plenerze stypendystów Funduszu ZDOLNI. Ekspozycja będzie dostępna do 12 października 2026 roku.

„Aromaterapia – zmysły w życiu codziennym z punktu widzenia neuropsychologa”, godz. 17.00, Mediateka Raszei
Prelekcja przeznaczona dla nauczycieli oraz przedstawicieli służb mundurowych. Spotkanie będzie poświęcone wpływowi zapachów i innych bodźców zmysłowych na emocje, pamięć, koncentrację oraz codzienne funkcjonowanie.

„Taniec dzwonów” – koncert z udziałem mobilnego carillonu „Gdańsk”,
godz. 17.00, Rynek Staromiejski
Koncert VI Festiwalu Młodej Muzyki nawiąże do jednej z największych pasji Heleny Grossówny – tańca. W programie znajdą się melodie ze „Skrzypka na dachu”, kujawiaki, mazurki, krakowiak oraz „Libertango” Astora Piazzolli. Na mobilnym carillonie „Gdańsk” zagra Magdalena Cynk. Wstęp wolny.

„Koty” T.S. Eliota – warsztaty wokół książki
godz. 17.30, Biblioteka Społeczna, Dom Muz Podgórz
Uczestnicy zajrzą do pełnego humoru i wyobraźni świata „Kotów”, porozmawiają o charakterach literackich bohaterów, a następnie stworzą ich portrety w technice rysunku lub kolażu. Warsztaty poprowadzi Joanna Łagan. Bilety: 10 zł.

Alicja Wieczorek „Inner Ocean 2014–2026”
 godz. 18.00, Galeria ZPAP
Przekrojowa wystawa pokazuje ewolucję cykli rysunkowych Alicji Wieczorek na przestrzeni dwunastu lat. Artystka poszukuje połączenia pomiędzy tym, co niewidzialne i niewypowiedziane, a materialną rzeczywistością. Ekspozycja będzie czynna do 9 października. Wstęp wolny.

„Titanic”, godz. 18.00, Teatr im. Wilama Horzycy
Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Przedstawienie trwa 2 godziny i 45 minut z przerwą. Bilety: 75 zł normalny, 65 zł ulgowy i 45 zł szkolny.

Danuta Polarek „Artystyczna podróż DaRoma” – wernisaż wystawy, godz. 19.00, Galeria Restauracji G132
Otwarcie wystawy będzie okazją do poznania twórczości Danuty Polarek i rozpoczęcia pełnej kolorów artystycznej podróży. Wstęp wolny.

Inauguracja 48. sezonu artystycznego TOS: „Francuskie inspiracje i Chopin”
godz. 19.00 - Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Toruńska Orkiestra Symfoniczna rozpocznie kolejny sezon artystyczny koncertem łączącym francuskie inspiracje z twórczością Fryderyka Chopina. Bilety na www.tos.art.pl.

Metropolis Jazz Festival Showcase – Jazz Friends
godz. 19.00, Dwór Artusa
Cykl prezentujący muzyków związanych z Metropolią Toruńską otworzy formacja pod kierownictwem Andrzeja Gulczyńskiego, kontynuująca działalność gitarowego trio Jazziomals. W repertuarze znajdą się standardy jazzowe oraz jazzowe interpretacje polskiej muzyki rozrywkowej i filmowej. Wstęp wolny.

„Windą na szafot”- film
godz. 19.00 , Kino 1410
Klasyczny film Louisa Malle’a z 1958 roku opowiada o zbrodni, która mogłaby okazać się doskonała, gdyby nie jeden drobny szczegół. Nastrojowe zdjęcia dopełnia muzyka Milesa Davisa. Bilety dostępne na www.kino1410.pl.

„Kuguar. Musical”
godz. 19.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Musical opowiadający o dojrzałych kobietach, ich pragnieniach, społecznych stereotypach oraz prawie do życia na własnych zasadach. Bilety na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.

SOBOTA 19 WRZEŚNIA
LV Zlot Pieczonego Ziemniaka
godz. 9.00 i 10.00, Dybów nad Strugą Zieloną
Toruński oddział PTTK zaprasza na pieszą wyprawę przez zalesione tereny gminy Wielka Nieszawka. Uczestnicy mogą wybrać trasę liczącą 10 km, rozpoczynającą się o godz. 9.00 przy ul. Szubińskiej, lub czterokilometrową trasę z Cierpic, ze zbiórką o godz. 10.00. W Dybowie odbędą się konkursy na najciekawszą ziemniaczaną rzeźbę, projekt znaczka zlotowego oraz program artystyczny. Na uczestników będzie również czekała grochówka. Zapisy w siedzibie PTTK przy ul. Piekary 41. Wpisowe: 6 zł dla członków PTTK i 10 zł dla pozostałych osób.

„Aromaterapia – zmysły w życiu codziennym z punktu widzenia neuropsychologa”
godz. 9.30, Mediateka Raszei
Prelekcja przygotowana z myślą o seniorach. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapachy i pozostałe bodźce zmysłowe wpływają na samopoczucie, emocje, wspomnienia oraz codzienną aktywność.

Miasteczko Ekologiczne MPO
godz. 10.00-14.00, Rynek Nowomiejski
Ekologia, bezpieczeństwo, sport i rodzinna zabawa spotkają się na Rynku Nowomiejskim. W programie znajdą się warsztaty ekologiczno-plastyczne, konkursy dla dzieci i dorosłych, wielkoformatowa gra planszowa, koło wiedzy o segregacji oraz wymienialnia zabawek „Odzyskownia”. Mieszkańcy zobaczą również specjalistyczne pojazdy MPO, m.in. śmieciarkę, polewaczkę, pługopiaskarkę oraz zamiatarki Miejską Pszczołę i Turbo Kropkę.Podczas wydarzenia będzie można oddać drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, przeterminowane leki, ubrania oraz tekstylia. Swoje strefy przygotują również służby, instytucje miejskie, organizacje ekologiczne, Teatr Baj Pomorski oraz sportowcy KS Toruń i KH Energa Toruń. Wstęp wolny. W związku z wydarzeniem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Trend Travels – konferencja turystyczna i promocja marki miasta
godz. 10.00-18.00
Spotkanie poświęcone współczesnej turystyce, promocji miejsc oraz budowaniu rozpoznawalnej marki miasta. W programie znajdą się rozmowy o nowych trendach, podróżowaniu i skutecznej komunikacji.

Przegląd filmowy „Ale Kosmos! Czy jesteśmy sami?”
godz. 11.00, Dom Mikołaja Kopernika
Tegoroczna edycja przeglądu filmów science fiction będzie poświęcona miejscu człowieka we Wszechświecie, samotności, sztucznej inteligencji oraz granicom ludzkiego poznania. O godz. 11.05 rozpocznie się projekcja ukraińskiego filmu „U Are the Universe”, opowiadającego o kosmicznym kierowcy, który po katastrofie prawdopodobnie zostaje ostatnim człowiekiem we Wszechświecie. O godz. 13.00 pokazany zostanie krótkometrażowy film „Dziwnie być człowiekiem”, którego akcja rozgrywa się w świecie umożliwiającym przenoszenie sztucznej inteligencji do ludzkich ciał. Wstęp wolny.

Europejskie Dni Dziedzictwa: „Spotkania z mistrzem. Od drewna do formy”
godz. 11.00-14.00, Muzeum Toruńskiego Piernika
Warsztaty snycerskie z Beatą Pranke-Zdziebło, twórczynią współczesnych form piernikarskich, będą poświęcone projektowaniu i wykonywaniu form oraz ich roli w zachowaniu tradycji toruńskiego piernikarstwa. Liczba miejsc jest ograniczona do 8–10 osób. Zapisy: dhtp@muzeum.torun.pl.

Spacer tematyczny „Śladami filmu «Ludzie Wisły»”
godz. 11.00, Centrum Sztuki Współczesnej
Spacer prowadzony przez Annę Zglińską i Szymona Spandowskiego pozwoli spojrzeć na Toruń przez pryzmat przedwojennego filmu opowiadającego o społeczności związanej z Wisłą. Bilety: 20 zł. Limit uczestników: 50 osób.

Skarby Książnicy Kopernikańskiej. Wizyta w magazynie studyjnym”
godz. 12.00- 14.00, Książnica Kopernikańska
Uczestnicy odwiedzą magazyn studyjny i z bliska obejrzą wybrane skarby Książnicy. Kuratorskiemu oprowadzaniu będą towarzyszyły ciekawostki oraz opowieści o pochodzeniu i znaczeniu prezentowanych obiektów. Wydarzenie odbywa się w ramach Weekendu na Szlaku Kopernikowskim.

Europejskie Dni Dziedzictwa: Marta Bejma – koncert w Parku Etnograficznym
godz. 12.00
Wokalistka, kompozytorka i pieśniarka wystąpi z lirą korbową, zapraszając publiczność do wspólnego śpiewania, słuchania oraz odkrywania muzycznych tradycji. Bilet: 5 zł.

„Gdzie się podział Baku?”
godz. 12.00, Teatr Baj Pomorski
Weekendowa propozycja teatralna dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Bilety stacjonarnie oraz na www.bajpomorski.pl.

Oprowadzanie z przewodnikiem
godz. 12.00 i 13.15, Dom Mikołaja Kopernika
Zwiedzanie rodzinnego domu Mikołaja Kopernika z przewodnikiem. Bilety wraz z oprowadzaniem: 46 zł normalny i 41 zł ulgowy.

Oprowadzanie po Galerii Sztuki Gotyckiej
godz. 13.00, Ratusz Staromiejski
Podczas spaceru pełnego światła, kolorów i historii uczestnicy poznają jeden z największych muzealnych zbiorów średniowiecznych witraży w Polsce. Dowiedzą się również o burzliwych losach kolekcji, dawnych funkcjach witraży oraz zagadkowych znakach pozostawionych na szkle. Udział w cenie biletu do muzeum.

„Skarby pradziejowych elit w Europie Środkowo-Wschodniej”
godz. 13.00, oprowadzanie, Muzeum Okręgowe
Sobotnie spotkanie z zabytkami przybliży uczestnikom świat pradziejowych elit oraz najcenniejsze obiekty prezentowane na wystawie. Udział w oprowadzaniu w cenie biletu wstępu.

Copernicus Volleyball Cup: Cuprum Stilon Gorzów – ICT Pierrot Czarni Radom
godz. 15.00, hala Szkoły Podstawowej nr 28

„Kuguar. Musical”
godz. 15.00 i 19.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Musical podejmujący temat kobiecości, wieku, pragnień i społecznych stereotypów. Bilety na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.

„Karuzela gna” – największe polskie przeboje
godz. 15.00 i 18.30 , Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Muzyczna podróż przez najbardziej znane polskie piosenki, które od lat łączą kolejne pokolenia słuchaczy.

Zapomniana melodia. Przeboje filmowe i kabaretowe lat 20. i 30. XX wieku”
godz. 16.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Koncert VI Festiwalu Młodej Muzyki przeniesie publiczność do świata przedwojennego kabaretu i polskiego kina. Piosenki dwudziestolecia międzywojennego wykonają wokaliści młodego pokolenia, a wydarzeniu będzie towarzyszył wykład Marka Telera o życiu i karierze Heleny Grossówny. Wstęp wolny.

„Titanic”
godz. 18.00, Teatr im. Wilama Horzycy
Sobotni pokaz spektaklu w reżyserii Michała Siegoczyńskiego będzie dostępny z audiodeskrypcją. Przedstawienie trwa 2 godziny i 45 minut z przerwą. Bilety: 75 zł normalny, 65 zł ulgowy i 45 zł szkolny.

Kolektyw TERAZ: „Akty Zgonu” – spektakl improwizowany
godz. 19.00, Dwór Artusa
Publiczność wylosuje zagadkę makabrycznej śmierci, a aktorzy, inspirując się kartami „Czarnych Historii”, spróbują odtworzyć prowadzący do niej ciąg wydarzeń. Każdy spektakl jest niepowtarzalny i pełen czarnego humoru. Bilety: 30 zł ulgowy i 35 zł normalny.

„Aida” – MET: Summer Encores
godz. 19.00, Kino 1410
Angel Blue wcieli się w etiopską księżniczkę, której serce rozdarte jest pomiędzy miłością do człowieka a miłością do ojczyzny. W obsadzie znaleźli się także Judit Kutasi jako Amneris i polski tenor Piotr Beczała jako Radames. Bilety na www.kino1410.pl.

NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA
Europejskie Dni Dziedzictwa: „Zakamarki i sekrety Parku Etnograficznego w Toruniu”
godz. 10.00
Która z chałup jako pierwsza trafiła do toruńskiego skansenu? Jakie zadanie założycielka muzeum powierzyła kujawskim gospodyniom? Na te i inne pytania odpowie kustosz Ewa Tyczyńska. Zapisy: sklepik@etnomuzeum.pl lub tel. 56 622 80 91. Bilet: 5 zł.

Europejskie Dni Dziedzictwa: „Od zagrody do skansenu – podróż śladami drewnianego dziedzictwa”
godz. 10.30 , Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Podczas zwiedzania i warsztatów uczestnicy poznają proces przenoszenia zabytkowej architektury wiejskiej do skansenów oraz związane z nim wyzwania. Zapisy: sklepik.ope@etnomuzeum.pl lub tel. 56 622 80 91. Bilet: 5 zł.

„Niedziela w skansenie”
godz. 11.00-16.00 , Park Etnograficzny w Toruniu
Podczas zwiedzania będzie można ozdobić małe drewniane domki, które mogą stać się dekoracją, zawieszką lub breloczkiem. Pojedynczy warsztat potrwa około 35 minut. Udział w ramach biletu do skansenu: 20 zł normalny, 14 zł ulgowy i 40 zł rodzinny.

Europejskie Dni Dziedzictwa
godz. 12.00, zwiedzanie Dworu Artusa
Zwiedzanie z przewodniczką będzie okazją do poznania historii jednego z najbardziej reprezentacyjnych budynków toruńskiej Starówki oraz jego zabytkowych wnętrz. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: edukacja@artus.torun.pl.

Copernicus Volleyball Cup – mecz o trzecie miejsce
godz. 12.00, hala Szkoły Podstawowej nr 28
Niedzielną część przedsezonowego turnieju siatkarskiego rozpocznie spotkanie decydujące o trzecim miejscu. Bilety na anioly.abilet.pl.

„Gdzie się podział Baku?”
godz. 12.00, Teatr Baj Pomorski
Spektakl dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Bilety stacjonarnie oraz na www.bajpomorski.pl.

Oprowadzanie z przewodnikiem, Dom Mikołaja Kopernika
godz. 12.00 i 13.15
Zwiedzanie domu słynnego astronoma połączone z opowieścią o jego życiu, rodzinie i epoce. Bilety wraz z oprowadzaniem: 46 zł normalny i 41 zł ulgowy.

„Kuguar. Musical”,
godz. 13.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Ostatnia weekendowa prezentacja musicalu poświęconego dojrzałym kobietom, społecznym stereotypom i życiu na własnych zasadach. Bilety na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.

„Śladami kultury toruńskiego piernika” – spacer tematyczny po Toruniu
godz. 14.00-15.30 , Muzeum Toruńskiego Piernika
Uczestnicy poznają miejsca związane z historią toruńskiego piernikarstwa, jego rzemieślnikami oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem miasta. Limit wynosi 30 osób. Zapisy: dhtp@muzeum.torun.pl.

Projekcja filmu „Zapomniana melodia”
godz. 15.00 , Dom Heleny Grossówny
Pokaz jednego z najpopularniejszych filmów z udziałem Heleny Grossówny będzie wprowadzeniem do kolejnych wydarzeń poświęconych toruńskiej aktorce. Wydarzenie odbywa się w ramach VI Festiwalu Młodej Muzyki. Wstęp wolny.

Copernicus Volleyball Cup – finał
 godz. 15.00, hala Szkoły Podstawowej nr 28
W finałowym spotkaniu poznamy zwycięzcę czwartej edycji Copernicus Volleyball Cup Toruń / Kujawy i Pomorze. Bilety na anioly.abilet.pl.

Opowieści Familijne „Tajemnice Toruńskiego Dębu”
godz. 15.00, Teatr Miejsca
Kameralny spektakl familijny zabierze widzów do średniowiecznych kuchni, tajemniczych podwórek i świata dawnych toruńskich legend. Opowieści towarzyszyć będzie muzyka wykonywana na żywo, m.in. na andyjskiej quenie, flażolecie i etnicznych bębnach. Bilety: 50 zł. Rezerwacje: tel. 514 123 700 lub teatr.miejsca@gmail.com.

„Na ryby czy na grzyby?”, czyli koncert na powitanie jesieni
godz. 15.00 i 16.30 , Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Pierwszy po wakacjach koncert z cyklu „Czas dla nas” wprowadzi dzieci w świat instrumentów i ich brzmień, zachęcając do wspólnych muzycznych zabaw. Bilety: 30 zł dla dziecka, 40 zł dla osoby dorosłej oraz 90 zł rodzinny – dla dwóch dorosłych i dziecka.

KH Energa Toruń – BS Polonia Bytom
godz. 16.00 , Lodowisko Tor-Tor
Pierwszy domowy weekend nowego sezonu Tauron Hokej Ligi przyniesie spotkanie KH Energa Toruń z BS Polonią Bytom. Toruńscy hokeiści powalczą o ligowe punkty przed własną publicznością. Informacje o biletach na oficjalnej stronie KH Energa Toruń.

Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
godz. 17.00, Aula UMK
Pełen energii i barw koncert, podczas którego zabrzmią popularne pieśni romskie, nastrojowe ballady oraz żywiołowe melodie w wykonaniu Don Vasyla i zaproszonych artystów.

„Tanecznie i Kameralnie”
godz. 18:00, Dom Heleny Grossówny
Kwartet smyczkowy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz tancerka Marta Zawadzka opowiedzą muzyką i ruchem o największej pasji Heleny Grossówny. Choreografia przedstawi kolejne etapy życia i kariery artystki. Wstęp wolny.

„Titanic”
 godz. 18.00, Teatr im. Wilama Horzycy
Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Przedstawienie trwa 2 godziny i 45 minut z przerwą. Bilety: 75 zł normalny, 65 zł ulgowy i 45 zł szkolny.

Gregorian Grace
godz. 19.00, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Koncert będzie okazją do zanurzenia się w delikatności chorału gregoriańskiego i odkrycia średniowiecznych brzmień oraz znanych utworów w nowych aranżacjach. Wystąpią śpiewacy i instrumentaliści polskiej sceny muzycznej, a wokalnym interpretacjom będą towarzyszyły improwizacje zespołu grającego na żywo. Bilety od 135 zł.

Pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi: PRES Grupa Deweloperska Toruń – Betard Sparta Wrocław
godz. 19.30, Motoarena Toruń
Toruńscy żużlowcy rozpoczynają walkę o drużynowe mistrzostwo Polski! W pierwszym spotkaniu wielkiego finału PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmie na Motoarenie Betard Spartę Wrocław. O losach złotego medalu zdecyduje dwumecz.

Potańcówka w stylu lat 20. i 30. z Kapelą Podwórkową „Ferajna Bydgoska”
godz. 20.00, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
VI Festiwal Młodej Muzyki zakończy wspólna zabawa przy przebojach lat 20. i 30. XX wieku, nawiązująca do muzyki i tanecznej pasji Heleny Grossówny. Wstęp wolny.

INOWROCŁAW

PIĄTEK 18 WRZEŚNIA
„Łączenie pokoleń” Cuiavii Inowrocław
godz. 17.00, na bocznym boisku przy ul. Krzymińskiego 4B odbędzie się sportowe spotkanie dla różnych pokoleń związanych z klubem. O godz. 18.00 mecz rodziców, a o godz. 19.00 turniej oldbojów.

Spotkanie z Dr. Nerwicą
godz. 18.00, Salonik Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16 Spotkanie z dr. Marcinem Matychem, lekarzem i psychoterapeutą znanym w Internecie jako Dr Nerwica. Tematem będą m.in. lęk, emocje i budowanie relacji. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

SOBOTA 19 WRZEŚNIA

XIX Ogólnopolski Zlot Rowerowy
godz. 9.00
KTR „Goplanie” PTTK w Kruszwicy organizuje około 75-kilometrową wyprawę trasą przez Przewóz, Piotrków Kujawski i Złotowo. Start na parkingu przy PTTK w Kruszwicy.

IX Gminny Festyn Latawcowy „Niebo pełne kolorów”
godz. 11.00, lotnisko Aeroklubu Kujawskiego
Spotkają się tam całe rodziny. W konkursie oceniane będą własnoręcznie przygotowane latawce. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku.

Mecz Orłowianka Orłowo – Sparta Janowiec Wielkopolski
godz. 11.00
Orłowianka podejmie lidera A klasy na boisku w Orłowie. Gospodarzy czeka wymagające spotkanie z jednym z najmocniejszych zespołów początku sezonu.

Mecz Fregata Polanowice – MKP Noteć Inowrocław
godz. 11.00
Noteć rozegra kolejne spotkanie B klasy na wyjeździe. Inowrocławianie dobrze rozpoczęli sezon i będą chcieli podtrzymać dobrą passę.

„Wiec w Kruszwicy – Dożynki”
 godz. 12.00, Wzgórze Zamkowe
To dwudniowe bezpłatne wydarzenie nawiązujące do dawnych tradycji, kultury i symboliki słowiańskiej. Spotkanie także w niedzielę.

Festyn z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności
godz. 15.00–18.00, plac zabaw „Miś”
Na miejscu będą rowery, energorowery, Blender Bike, symulatory dachowania i zderzeń. W programie znakowanie rowerów, konkursy, dmuchany tor przeszkód, piana party oraz grill. Wstęp wolny.

NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA

Joga na śniadanie
godz. 10.30–12.00, nowa część Parku Solankowego
To już ostatnie wrześniowe spotkanie. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób regularnie ćwiczących, jak i początkujących. Warto zabrać własną matę i wygodny strój.

IV Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior
godz. 11.00, start w rejonie Jeziora Szarlejskiego w Łojewie
Zawodnicy pokonają 10-kilometrową trasę prowadzącą do Kruszwicy. Meta koło Mysiej Wieży.

Finał „Pikniku pod Kujawskim Niebem”.
godz. 12.00–18.00, na Wzgórzu Zamkowym
W programie warsztaty dla dzieci, malowanie wzorów kujawskich, garncarstwo, rękodzieło, swojskie jadło oraz występ zespołu Peron Wędrowny.

GRUDZIĄDZ

SOBOTA 19 WRZEŚNIA

Barwne sploty - tworzenie miniaturowej makatki. Warsztaty rodzinne z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
godz. 10.00, sala edukacyjna Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, ul. Spichrzowa 17
Z okazji przypadających Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Przyszłość przeszłości. DZIEDZICTWO W ZAGROŻENIU", ucztesnicy spotkania przyjrzą się jednemu z najstarszych rzemiosł świata, jakim jest tkactwo. Ze względu na jego ogromne bogactwo i duże wartości estetyczne, a także ciekawą historię, warto ocalić od zapomnienia tę dziedzinę sztuki ludowej. Dawniej, prawie w każdym domu znajdowało się krosno, na którym wytwarzano tkaniny, a umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie.
Podczas spotkania, na własnoręcznie przygotowanym tekturowym krośnie, utkana zostanie z kolorowych włóczek i materiałów miniaturowa makatka.

„W obliczu czasu. Spacer po kruchym dziedzictwie Grudziądza” – z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
godz. 16.00, zbiórka przed Gmachem Głównym Muzeum w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, wstęp wolny
Grudziądz to miasto, którego historię zapisano w cegle. Podczas spaceru będzie czas na obejrzenie zabytków, które przez wieki opierały się upływowi czasu, ale dziś wymagają uwagi i troski. To m.in. nadwiślańskie spichlerze, mury miejskie, historyczne kamienice oraz miejsca, gdzie dawna zabudowa przetrwała już tylko w pamięci i na archiwalnych fotografiach. Spacer będzie okazją do rozmowy o wyzwaniach związanych z ochroną dziedzictwa oraz o tym, dlaczego zachowanie zabytków jest ważne dla tożsamości miasta i jego przyszłych pokoleń.

EDD: „Z Kopernikiem w kuchni” – warsztaty w Muzeum Handlu Wiślanego
godz. 12:30, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu – Muzeum Handlu Wiślanego FLIS Grudziądz, ul. Spichrzowa 33/35
Jak mogła wyglądać kuchnia w czasach Mikołaja Kopernika? Podczas warsztatów uczestnicy przygotują małe chlebki według przepisu inspirowanego recepturami z epoki wielkiego astronoma. Wiek: od 7 lat
Wstęp: bezpłatny Obowiązują zapisy: tel. 56 46 590 63, wew. 62.

„Wieczorem w Paryżu" - spektakl muzyczny
godz. 16:00/19:00, Teatr Grudziądz, Teatralna, 1
„To będzie podróż do serca paryskiej nocy pełnej tajemnic i namiętności. Nadchodzi noc, której blask nie gaśnie. Na scenie pojawia się ona – Nini Legs-in-the-Air – ikona paryskich, która zaprasza na spacer ulicami Paryża pełnego blichtru, nostalgii i niewypowiedzianych sekretów. Otoczona piórami i bibelotami paryskiego kabaretu Nini, zaprasza do świata, gdzie każda opowieść wypełniona jest obietnicą, a każda melodia niesie ślad nieśmiertelnego Paryża." Wydarzenie biletowane.

CHEŁMNO

NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA

Spacerki po Chełmnie 2026

godz. 11:00, Rynek - Ratusz Chełmno, Rynek 28
Tegoroczna edycja odbywa się pod znakiem wielu jubileuszy, m.in. 30-lecia Spacerków po Chełmnie, 120-lecia ruchu turystycznego, 105-lecia pierwszego przewodnika po Chełmnie, 25-lecia „Walentynek Chełmińskich”, 775. rocznicy odnowienia Przywileju Chełmińskiego oraz 145. rocznicy pierwszej na świecie resekcji żołądka wykonanej przez prof. Ludwika Rydygiera w Chełmnie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a zbiórka uczestników odbywa się przed Ratuszem.

Bydgoszcz

Region

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