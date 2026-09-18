Muzyczna rewelacja w Bydgoszczy, wystawy, biegi, dożynki. Wiele się dzieje w weekend [PRZEWODNIK]
Od piątku do niedzieli będzie wiele okazji, by patrzeć, słuchać i smakować. W kalendarzu imprez znalazło się coś dla miłośników kawy, opery z najwyższej półki, ale i ekstremalnego sportu. Zebraliśmy najważniejsze weekendowe wydarzenia z regionu.
PIĄTEK 18 WRZEŚNIA
Festiwal Kawy Czekolady i Słodyczy
SOBOTA, 19 WRZEŚNIA
NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA
TORUŃ
Wydarzenia trwające przez cały weekend (18-20 WRZEŚNIA)
WEEKEND NA SZLAKU KOPERNIKOWSKIM
Wojewódzkie święto turystyki astronomicznej będzie okazją do poznawania czasów i dziedzictwa Mikołaja Kopernika, a także aktywnego wypoczynku. W programie znalazły się wizyty w obiektach położonych na Szlaku Kopernikowskim, wystawy oraz wydarzenia popularnonaukowe i kulturalne. Szczegółowy program, w tym lista wydarzeń organizowanych w Toruniu, dostępny jest na www.kpcd.com.pl.
VI FESTIWAL MŁODEJ MUZYKI – I WEEKEND: HELENA GROSSÓWNA W ROLI GŁÓWNEJ
Pierwszy weekend festiwalu będzie poświęcony Helenie Grossównie – pochodzącej z Torunia aktorce i tancerce, jednej z największych gwiazd polskiego kina dwudziestolecia międzywojennego. W programie znalazły się koncerty, projekcja filmu, wydarzenia plenerowe oraz potańcówka w rytmie przebojów lat 20. i 30. XX wieku. Wstęp wolny. Na koncerty inauguracyjny i finałowy obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w kasie Dworu Artusa.
19–20 WRZEŚNIA
COPERNICUS VOLLEYBALL CUP TORUŃ / KUJAWY I POMORZE, HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
W czwartej edycji przedsezonowego turnieju siatkarskiego wystąpią CUK Anioły Toruń, PGE Projekt Warszawa, Cuprum Stilon Gorzów oraz ICT Pierrot Czarni Radom. Dla gospodarzy będzie to okazja do zaprezentowania nowego składu i sprawdzenia formy przed rozpoczęciem sezonu ligowego. Bilety jednodniowe oraz wejściówki na cały turniej są dostępne na stronie anioly.abilet.pl.
PIĄTEK 18 WRZEŚNIA
„Blask przeszłości – sekrety dawnych mistrzów metalu i szkła”
godz. 11.00 , Dział Archeologii Muzeum Okręgowego
Zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych, towarzyszące wystawie „Skarby pradziejowych elit w Europie Środkowo-Wschodniej”. Uczestnicy poznają dawne techniki obróbki metalu i szkła. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod numerami: 56 660 56 05 lub 56 660 56 31.
Wojewódzki Konkurs Książki Artystycznej – Atlas Wyobraźni. Edycja I: „Opowieści z mojego miejsca”
godz. 12.00, OPP Dom Harcerza
Pierwsza edycja konkursu poświęconego książce artystycznej i twórczym opowieściom inspirowanym najbliższym otoczeniem. Wydarzenie łączy literaturę, sztuki plastyczne oraz wyobraźnię młodych autorów.
„Piątki z przewodnikiem”
godz. 13.00, Park Etnograficzny w Toruniu
Podczas półtoragodzinnego spaceru z przewodnikiem uczestnicy poznają zabytkową architekturę oraz historie związane z codziennym życiem dawnych mieszkańców wsi. Zbiórka przy kasie muzeum. Obowiązują zapisy: sklepik@etnomuzeum.pl lub tel. 56 622 80 91. Bilety: 20 zł normalny, 14 zł ulgowy i 40 zł rodzinny.
„Gdzie kobiety ziołami kwitną. Obrazy Mileny Wiśniewskiej” – wernisaż wystawy
godz. 17.00 - Park Etnograficzny w Toruniu
Ekspozycję tworzy dziesięć wielkoformatowych obrazów olejnych, przedstawiających symboliczną więź pomiędzy kobietami a tradycyjną polską florą zielarską. Otwarcie poprzedzi prelekcja dr Sary Orzechowskiej, etnobotaniczki i autorki książki „Kobiety i rośliny w folklorze polskim”. Wstęp wolny.
Wystawa Prac Poplenerowych Stypendystów Funduszu ZDOLNI
godz. 17.00, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace młodych artystów uczestniczących w plenerze stypendystów Funduszu ZDOLNI. Ekspozycja będzie dostępna do 12 października 2026 roku.
„Aromaterapia – zmysły w życiu codziennym z punktu widzenia neuropsychologa”, godz. 17.00, Mediateka Raszei
Prelekcja przeznaczona dla nauczycieli oraz przedstawicieli służb mundurowych. Spotkanie będzie poświęcone wpływowi zapachów i innych bodźców zmysłowych na emocje, pamięć, koncentrację oraz codzienne funkcjonowanie.
„Taniec dzwonów” – koncert z udziałem mobilnego carillonu „Gdańsk”,
godz. 17.00, Rynek Staromiejski
Koncert VI Festiwalu Młodej Muzyki nawiąże do jednej z największych pasji Heleny Grossówny – tańca. W programie znajdą się melodie ze „Skrzypka na dachu”, kujawiaki, mazurki, krakowiak oraz „Libertango” Astora Piazzolli. Na mobilnym carillonie „Gdańsk” zagra Magdalena Cynk. Wstęp wolny.
„Koty” T.S. Eliota – warsztaty wokół książki
godz. 17.30, Biblioteka Społeczna, Dom Muz Podgórz
Uczestnicy zajrzą do pełnego humoru i wyobraźni świata „Kotów”, porozmawiają o charakterach literackich bohaterów, a następnie stworzą ich portrety w technice rysunku lub kolażu. Warsztaty poprowadzi Joanna Łagan. Bilety: 10 zł.
Alicja Wieczorek „Inner Ocean 2014–2026”
godz. 18.00, Galeria ZPAP
Przekrojowa wystawa pokazuje ewolucję cykli rysunkowych Alicji Wieczorek na przestrzeni dwunastu lat. Artystka poszukuje połączenia pomiędzy tym, co niewidzialne i niewypowiedziane, a materialną rzeczywistością. Ekspozycja będzie czynna do 9 października. Wstęp wolny.
„Titanic”, godz. 18.00, Teatr im. Wilama Horzycy
Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Przedstawienie trwa 2 godziny i 45 minut z przerwą. Bilety: 75 zł normalny, 65 zł ulgowy i 45 zł szkolny.
Danuta Polarek „Artystyczna podróż DaRoma” – wernisaż wystawy, godz. 19.00, Galeria Restauracji G132
Otwarcie wystawy będzie okazją do poznania twórczości Danuty Polarek i rozpoczęcia pełnej kolorów artystycznej podróży. Wstęp wolny.
Inauguracja 48. sezonu artystycznego TOS: „Francuskie inspiracje i Chopin”
godz. 19.00 - Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Toruńska Orkiestra Symfoniczna rozpocznie kolejny sezon artystyczny koncertem łączącym francuskie inspiracje z twórczością Fryderyka Chopina. Bilety na www.tos.art.pl.
Metropolis Jazz Festival Showcase – Jazz Friends
godz. 19.00, Dwór Artusa
Cykl prezentujący muzyków związanych z Metropolią Toruńską otworzy formacja pod kierownictwem Andrzeja Gulczyńskiego, kontynuująca działalność gitarowego trio Jazziomals. W repertuarze znajdą się standardy jazzowe oraz jazzowe interpretacje polskiej muzyki rozrywkowej i filmowej. Wstęp wolny.
„Windą na szafot”- film
godz. 19.00 , Kino 1410
Klasyczny film Louisa Malle’a z 1958 roku opowiada o zbrodni, która mogłaby okazać się doskonała, gdyby nie jeden drobny szczegół. Nastrojowe zdjęcia dopełnia muzyka Milesa Davisa. Bilety dostępne na www.kino1410.pl.
„Kuguar. Musical”
godz. 19.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Musical opowiadający o dojrzałych kobietach, ich pragnieniach, społecznych stereotypach oraz prawie do życia na własnych zasadach. Bilety na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.
SOBOTA 19 WRZEŚNIA
LV Zlot Pieczonego Ziemniaka
godz. 9.00 i 10.00, Dybów nad Strugą Zieloną
Toruński oddział PTTK zaprasza na pieszą wyprawę przez zalesione tereny gminy Wielka Nieszawka. Uczestnicy mogą wybrać trasę liczącą 10 km, rozpoczynającą się o godz. 9.00 przy ul. Szubińskiej, lub czterokilometrową trasę z Cierpic, ze zbiórką o godz. 10.00. W Dybowie odbędą się konkursy na najciekawszą ziemniaczaną rzeźbę, projekt znaczka zlotowego oraz program artystyczny. Na uczestników będzie również czekała grochówka. Zapisy w siedzibie PTTK przy ul. Piekary 41. Wpisowe: 6 zł dla członków PTTK i 10 zł dla pozostałych osób.
„Aromaterapia – zmysły w życiu codziennym z punktu widzenia neuropsychologa”
godz. 9.30, Mediateka Raszei
Prelekcja przygotowana z myślą o seniorach. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapachy i pozostałe bodźce zmysłowe wpływają na samopoczucie, emocje, wspomnienia oraz codzienną aktywność.
Miasteczko Ekologiczne MPO
godz. 10.00-14.00, Rynek Nowomiejski
Ekologia, bezpieczeństwo, sport i rodzinna zabawa spotkają się na Rynku Nowomiejskim. W programie znajdą się warsztaty ekologiczno-plastyczne, konkursy dla dzieci i dorosłych, wielkoformatowa gra planszowa, koło wiedzy o segregacji oraz wymienialnia zabawek „Odzyskownia”. Mieszkańcy zobaczą również specjalistyczne pojazdy MPO, m.in. śmieciarkę, polewaczkę, pługopiaskarkę oraz zamiatarki Miejską Pszczołę i Turbo Kropkę.Podczas wydarzenia będzie można oddać drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, przeterminowane leki, ubrania oraz tekstylia. Swoje strefy przygotują również służby, instytucje miejskie, organizacje ekologiczne, Teatr Baj Pomorski oraz sportowcy KS Toruń i KH Energa Toruń. Wstęp wolny. W związku z wydarzeniem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.
Trend Travels – konferencja turystyczna i promocja marki miasta
godz. 10.00-18.00
Spotkanie poświęcone współczesnej turystyce, promocji miejsc oraz budowaniu rozpoznawalnej marki miasta. W programie znajdą się rozmowy o nowych trendach, podróżowaniu i skutecznej komunikacji.
Przegląd filmowy „Ale Kosmos! Czy jesteśmy sami?”
godz. 11.00, Dom Mikołaja Kopernika
Tegoroczna edycja przeglądu filmów science fiction będzie poświęcona miejscu człowieka we Wszechświecie, samotności, sztucznej inteligencji oraz granicom ludzkiego poznania. O godz. 11.05 rozpocznie się projekcja ukraińskiego filmu „U Are the Universe”, opowiadającego o kosmicznym kierowcy, który po katastrofie prawdopodobnie zostaje ostatnim człowiekiem we Wszechświecie. O godz. 13.00 pokazany zostanie krótkometrażowy film „Dziwnie być człowiekiem”, którego akcja rozgrywa się w świecie umożliwiającym przenoszenie sztucznej inteligencji do ludzkich ciał. Wstęp wolny.
Europejskie Dni Dziedzictwa: „Spotkania z mistrzem. Od drewna do formy”
godz. 11.00-14.00, Muzeum Toruńskiego Piernika
Warsztaty snycerskie z Beatą Pranke-Zdziebło, twórczynią współczesnych form piernikarskich, będą poświęcone projektowaniu i wykonywaniu form oraz ich roli w zachowaniu tradycji toruńskiego piernikarstwa. Liczba miejsc jest ograniczona do 8–10 osób. Zapisy: dhtp@muzeum.torun.pl.
Spacer tematyczny „Śladami filmu «Ludzie Wisły»”
godz. 11.00, Centrum Sztuki Współczesnej
Spacer prowadzony przez Annę Zglińską i Szymona Spandowskiego pozwoli spojrzeć na Toruń przez pryzmat przedwojennego filmu opowiadającego o społeczności związanej z Wisłą. Bilety: 20 zł. Limit uczestników: 50 osób.
Skarby Książnicy Kopernikańskiej. Wizyta w magazynie studyjnym”
godz. 12.00- 14.00, Książnica Kopernikańska
Uczestnicy odwiedzą magazyn studyjny i z bliska obejrzą wybrane skarby Książnicy. Kuratorskiemu oprowadzaniu będą towarzyszyły ciekawostki oraz opowieści o pochodzeniu i znaczeniu prezentowanych obiektów. Wydarzenie odbywa się w ramach Weekendu na Szlaku Kopernikowskim.
Europejskie Dni Dziedzictwa: Marta Bejma – koncert w Parku Etnograficznym
godz. 12.00
Wokalistka, kompozytorka i pieśniarka wystąpi z lirą korbową, zapraszając publiczność do wspólnego śpiewania, słuchania oraz odkrywania muzycznych tradycji. Bilet: 5 zł.
„Gdzie się podział Baku?”
godz. 12.00, Teatr Baj Pomorski
Weekendowa propozycja teatralna dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Bilety stacjonarnie oraz na www.bajpomorski.pl.
Oprowadzanie z przewodnikiem
godz. 12.00 i 13.15, Dom Mikołaja Kopernika
Zwiedzanie rodzinnego domu Mikołaja Kopernika z przewodnikiem. Bilety wraz z oprowadzaniem: 46 zł normalny i 41 zł ulgowy.
Oprowadzanie po Galerii Sztuki Gotyckiej
godz. 13.00, Ratusz Staromiejski
Podczas spaceru pełnego światła, kolorów i historii uczestnicy poznają jeden z największych muzealnych zbiorów średniowiecznych witraży w Polsce. Dowiedzą się również o burzliwych losach kolekcji, dawnych funkcjach witraży oraz zagadkowych znakach pozostawionych na szkle. Udział w cenie biletu do muzeum.
„Skarby pradziejowych elit w Europie Środkowo-Wschodniej”
godz. 13.00, oprowadzanie, Muzeum Okręgowe
Sobotnie spotkanie z zabytkami przybliży uczestnikom świat pradziejowych elit oraz najcenniejsze obiekty prezentowane na wystawie. Udział w oprowadzaniu w cenie biletu wstępu.
Copernicus Volleyball Cup: Cuprum Stilon Gorzów – ICT Pierrot Czarni Radom
godz. 15.00, hala Szkoły Podstawowej nr 28
„Kuguar. Musical”
godz. 15.00 i 19.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Musical podejmujący temat kobiecości, wieku, pragnień i społecznych stereotypów. Bilety na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.
„Karuzela gna” – największe polskie przeboje
godz. 15.00 i 18.30 , Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Muzyczna podróż przez najbardziej znane polskie piosenki, które od lat łączą kolejne pokolenia słuchaczy.
Zapomniana melodia. Przeboje filmowe i kabaretowe lat 20. i 30. XX wieku”
godz. 16.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Koncert VI Festiwalu Młodej Muzyki przeniesie publiczność do świata przedwojennego kabaretu i polskiego kina. Piosenki dwudziestolecia międzywojennego wykonają wokaliści młodego pokolenia, a wydarzeniu będzie towarzyszył wykład Marka Telera o życiu i karierze Heleny Grossówny. Wstęp wolny.
„Titanic”
godz. 18.00, Teatr im. Wilama Horzycy
Sobotni pokaz spektaklu w reżyserii Michała Siegoczyńskiego będzie dostępny z audiodeskrypcją. Przedstawienie trwa 2 godziny i 45 minut z przerwą. Bilety: 75 zł normalny, 65 zł ulgowy i 45 zł szkolny.
Kolektyw TERAZ: „Akty Zgonu” – spektakl improwizowany
godz. 19.00, Dwór Artusa
Publiczność wylosuje zagadkę makabrycznej śmierci, a aktorzy, inspirując się kartami „Czarnych Historii”, spróbują odtworzyć prowadzący do niej ciąg wydarzeń. Każdy spektakl jest niepowtarzalny i pełen czarnego humoru. Bilety: 30 zł ulgowy i 35 zł normalny.
„Aida” – MET: Summer Encores
godz. 19.00, Kino 1410
Angel Blue wcieli się w etiopską księżniczkę, której serce rozdarte jest pomiędzy miłością do człowieka a miłością do ojczyzny. W obsadzie znaleźli się także Judit Kutasi jako Amneris i polski tenor Piotr Beczała jako Radames. Bilety na www.kino1410.pl.
NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA
Europejskie Dni Dziedzictwa: „Zakamarki i sekrety Parku Etnograficznego w Toruniu”
godz. 10.00
Która z chałup jako pierwsza trafiła do toruńskiego skansenu? Jakie zadanie założycielka muzeum powierzyła kujawskim gospodyniom? Na te i inne pytania odpowie kustosz Ewa Tyczyńska. Zapisy: sklepik@etnomuzeum.pl lub tel. 56 622 80 91. Bilet: 5 zł.
Europejskie Dni Dziedzictwa: „Od zagrody do skansenu – podróż śladami drewnianego dziedzictwa”
godz. 10.30 , Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Podczas zwiedzania i warsztatów uczestnicy poznają proces przenoszenia zabytkowej architektury wiejskiej do skansenów oraz związane z nim wyzwania. Zapisy: sklepik.ope@etnomuzeum.pl lub tel. 56 622 80 91. Bilet: 5 zł.
„Niedziela w skansenie”
godz. 11.00-16.00 , Park Etnograficzny w Toruniu
Podczas zwiedzania będzie można ozdobić małe drewniane domki, które mogą stać się dekoracją, zawieszką lub breloczkiem. Pojedynczy warsztat potrwa około 35 minut. Udział w ramach biletu do skansenu: 20 zł normalny, 14 zł ulgowy i 40 zł rodzinny.
Europejskie Dni Dziedzictwa
godz. 12.00, zwiedzanie Dworu Artusa
Zwiedzanie z przewodniczką będzie okazją do poznania historii jednego z najbardziej reprezentacyjnych budynków toruńskiej Starówki oraz jego zabytkowych wnętrz. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: edukacja@artus.torun.pl.
Copernicus Volleyball Cup – mecz o trzecie miejsce
godz. 12.00, hala Szkoły Podstawowej nr 28
Niedzielną część przedsezonowego turnieju siatkarskiego rozpocznie spotkanie decydujące o trzecim miejscu. Bilety na anioly.abilet.pl.
„Gdzie się podział Baku?”
godz. 12.00, Teatr Baj Pomorski
Spektakl dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Bilety stacjonarnie oraz na www.bajpomorski.pl.
Oprowadzanie z przewodnikiem, Dom Mikołaja Kopernika
godz. 12.00 i 13.15
Zwiedzanie domu słynnego astronoma połączone z opowieścią o jego życiu, rodzinie i epoce. Bilety wraz z oprowadzaniem: 46 zł normalny i 41 zł ulgowy.
„Kuguar. Musical”,
godz. 13.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny
Ostatnia weekendowa prezentacja musicalu poświęconego dojrzałym kobietom, społecznym stereotypom i życiu na własnych zasadach. Bilety na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu.
„Śladami kultury toruńskiego piernika” – spacer tematyczny po Toruniu
godz. 14.00-15.30 , Muzeum Toruńskiego Piernika
Uczestnicy poznają miejsca związane z historią toruńskiego piernikarstwa, jego rzemieślnikami oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem miasta. Limit wynosi 30 osób. Zapisy: dhtp@muzeum.torun.pl.
Projekcja filmu „Zapomniana melodia”
godz. 15.00 , Dom Heleny Grossówny
Pokaz jednego z najpopularniejszych filmów z udziałem Heleny Grossówny będzie wprowadzeniem do kolejnych wydarzeń poświęconych toruńskiej aktorce. Wydarzenie odbywa się w ramach VI Festiwalu Młodej Muzyki. Wstęp wolny.
Copernicus Volleyball Cup – finał
godz. 15.00, hala Szkoły Podstawowej nr 28
W finałowym spotkaniu poznamy zwycięzcę czwartej edycji Copernicus Volleyball Cup Toruń / Kujawy i Pomorze. Bilety na anioly.abilet.pl.
Opowieści Familijne „Tajemnice Toruńskiego Dębu”
godz. 15.00, Teatr Miejsca
Kameralny spektakl familijny zabierze widzów do średniowiecznych kuchni, tajemniczych podwórek i świata dawnych toruńskich legend. Opowieści towarzyszyć będzie muzyka wykonywana na żywo, m.in. na andyjskiej quenie, flażolecie i etnicznych bębnach. Bilety: 50 zł. Rezerwacje: tel. 514 123 700 lub teatr.miejsca@gmail.com.
„Na ryby czy na grzyby?”, czyli koncert na powitanie jesieni
godz. 15.00 i 16.30 , Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Pierwszy po wakacjach koncert z cyklu „Czas dla nas” wprowadzi dzieci w świat instrumentów i ich brzmień, zachęcając do wspólnych muzycznych zabaw. Bilety: 30 zł dla dziecka, 40 zł dla osoby dorosłej oraz 90 zł rodzinny – dla dwóch dorosłych i dziecka.
KH Energa Toruń – BS Polonia Bytom
godz. 16.00 , Lodowisko Tor-Tor
Pierwszy domowy weekend nowego sezonu Tauron Hokej Ligi przyniesie spotkanie KH Energa Toruń z BS Polonią Bytom. Toruńscy hokeiści powalczą o ligowe punkty przed własną publicznością. Informacje o biletach na oficjalnej stronie KH Energa Toruń.
Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
godz. 17.00, Aula UMK
Pełen energii i barw koncert, podczas którego zabrzmią popularne pieśni romskie, nastrojowe ballady oraz żywiołowe melodie w wykonaniu Don Vasyla i zaproszonych artystów.
„Tanecznie i Kameralnie”
godz. 18:00, Dom Heleny Grossówny
Kwartet smyczkowy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz tancerka Marta Zawadzka opowiedzą muzyką i ruchem o największej pasji Heleny Grossówny. Choreografia przedstawi kolejne etapy życia i kariery artystki. Wstęp wolny.
„Titanic”
godz. 18.00, Teatr im. Wilama Horzycy
Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Przedstawienie trwa 2 godziny i 45 minut z przerwą. Bilety: 75 zł normalny, 65 zł ulgowy i 45 zł szkolny.
Gregorian Grace
godz. 19.00, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Koncert będzie okazją do zanurzenia się w delikatności chorału gregoriańskiego i odkrycia średniowiecznych brzmień oraz znanych utworów w nowych aranżacjach. Wystąpią śpiewacy i instrumentaliści polskiej sceny muzycznej, a wokalnym interpretacjom będą towarzyszyły improwizacje zespołu grającego na żywo. Bilety od 135 zł.
Pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi: PRES Grupa Deweloperska Toruń – Betard Sparta Wrocław
godz. 19.30, Motoarena Toruń
Toruńscy żużlowcy rozpoczynają walkę o drużynowe mistrzostwo Polski! W pierwszym spotkaniu wielkiego finału PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmie na Motoarenie Betard Spartę Wrocław. O losach złotego medalu zdecyduje dwumecz.
Potańcówka w stylu lat 20. i 30. z Kapelą Podwórkową „Ferajna Bydgoska”
godz. 20.00, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
VI Festiwal Młodej Muzyki zakończy wspólna zabawa przy przebojach lat 20. i 30. XX wieku, nawiązująca do muzyki i tanecznej pasji Heleny Grossówny. Wstęp wolny.
INOWROCŁAW
godz. 17.00, na bocznym boisku przy ul. Krzymińskiego 4B odbędzie się sportowe spotkanie dla różnych pokoleń związanych z klubem. O godz. 18.00 mecz rodziców, a o godz. 19.00 turniej oldbojów.
godz. 18.00, Salonik Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16 Spotkanie z dr. Marcinem Matychem, lekarzem i psychoterapeutą znanym w Internecie jako Dr Nerwica. Tematem będą m.in. lęk, emocje i budowanie relacji. Obowiązują bezpłatne wejściówki.
XIX Ogólnopolski Zlot Rowerowy
godz. 9.00
KTR „Goplanie” PTTK w Kruszwicy organizuje około 75-kilometrową wyprawę trasą przez Przewóz, Piotrków Kujawski i Złotowo. Start na parkingu przy PTTK w Kruszwicy.
godz. 11.00, lotnisko Aeroklubu Kujawskiego
Spotkają się tam całe rodziny. W konkursie oceniane będą własnoręcznie przygotowane latawce. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku.
godz. 11.00
Orłowianka podejmie lidera A klasy na boisku w Orłowie. Gospodarzy czeka wymagające spotkanie z jednym z najmocniejszych zespołów początku sezonu.
godz. 11.00
Noteć rozegra kolejne spotkanie B klasy na wyjeździe. Inowrocławianie dobrze rozpoczęli sezon i będą chcieli podtrzymać dobrą passę.
godz. 12.00, Wzgórze Zamkowe
To dwudniowe bezpłatne wydarzenie nawiązujące do dawnych tradycji, kultury i symboliki słowiańskiej. Spotkanie także w niedzielę.
Na miejscu będą rowery, energorowery, Blender Bike, symulatory dachowania i zderzeń. W programie znakowanie rowerów, konkursy, dmuchany tor przeszkód, piana party oraz grill. Wstęp wolny.
Joga na śniadanie
godz. 10.30–12.00, nowa część Parku Solankowego
To już ostatnie wrześniowe spotkanie. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób regularnie ćwiczących, jak i początkujących. Warto zabrać własną matę i wygodny strój.
godz. 11.00, start w rejonie Jeziora Szarlejskiego w Łojewie
Zawodnicy pokonają 10-kilometrową trasę prowadzącą do Kruszwicy. Meta koło Mysiej Wieży.
godz. 12.00–18.00, na Wzgórzu Zamkowym
W programie warsztaty dla dzieci, malowanie wzorów kujawskich, garncarstwo, rękodzieło, swojskie jadło oraz występ zespołu Peron Wędrowny.
Barwne sploty - tworzenie miniaturowej makatki. Warsztaty rodzinne z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
godz. 10.00, sala edukacyjna Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, ul. Spichrzowa 17
CHEŁMNO
NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA