DORSZ: w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe

2026-09-17, 19:39  Redakcja/PAP/KB
F-16/ fot. Wikipedia/Konflikty.pl

F-16/ fot. Wikipedia/Konflikty.pl

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w czwartek o prewencyjnym operowaniu lotnictwa wojskowego w związku z rosyjskimi uderzeniami wykonywanymi za pomocą środków napadu powietrznego na terenie Ukrainy. Na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymano operacje lotnicze.

„W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe” - poinformowało na portalu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podano w komunikacie, Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - czytamy we wpisie.

DORSZ podkreśliło, że obecne działania mają charakter prewencyjny i „są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza we wschodniej części kraju”.

Ze względu na działania lotnictwa wojskowego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.


  • Wcześniej w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z uderzeniami wykonywanymi przez Rosję „za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.
  • Przed południem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. „Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Nie odnotowano jednak jej naruszenia” – podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie, a RCB odwołało alerty dla woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Region

Ciało kobiety wydobyto w czwartek wieczorem z Brdy przy ul. Żeglarskiej

Ciało kobiety wydobyto w czwartek wieczorem z Brdy przy ul. Żeglarskiej

2026-09-17, 20:53
Kradli, oszukiwali i uciekali. Finał: uszkodzony zawór z gazem. Za to grozi do 15 lat za kratami

Kradli, oszukiwali i uciekali. Finał: uszkodzony zawór z gazem. Za to grozi do 15 lat za kratami

2026-09-17, 20:00
Wieści ze Wschodu Macieja Jastrzębskiego: Rosjanie chcą mocno dokuczyć Polakom

„Wieści ze Wschodu" Macieja Jastrzębskiego: „Rosjanie chcą mocno dokuczyć Polakom"

2026-09-17, 19:39
Trzy placówki medyczne w Toruniu mają się połączyć. Boją się tego pracownicy i rodziny chorych

Trzy placówki medyczne w Toruniu mają się połączyć. Boją się tego pracownicy i rodziny chorych

2026-09-17, 18:49
Kujawsko-pomorskie w hołdzie ofiarom sowieckiego najeźdźcy. Rocznica napaści i wywózek [zdjęcia]

Kujawsko-pomorskie w hołdzie ofiarom sowieckiego najeźdźcy. Rocznica napaści i wywózek [zdjęcia]

2026-09-17, 18:00
Przechylone krawężniki, głębokie rowy. Kierowcy wyliczają usterki na DK 25 [interwencja]

Przechylone krawężniki, głębokie rowy. Kierowcy wyliczają usterki na DK 25 [interwencja]

2026-09-17, 17:20
Molestowanie seksualne w szkolnym gabinecie dentystycznym pod Toruniem Jest śledztwo

Molestowanie seksualne w szkolnym gabinecie dentystycznym pod Toruniem? Jest śledztwo

2026-09-17, 16:09
Uważaj, jak jedziesz. Policyjne oko na kierujących rowerami i hulajnogami

Uważaj, jak jedziesz. Policyjne oko na kierujących rowerami i hulajnogami

2026-09-17, 16:00
Bydgoski szpital Biziela w rozbudowie. Znajdzie się miejsce dla pogotowia stomatologicznego

Bydgoski szpital Biziela w rozbudowie. Znajdzie się miejsce dla pogotowia stomatologicznego

2026-09-17, 15:47

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę