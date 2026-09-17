DORSZ: w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w czwartek o prewencyjnym operowaniu lotnictwa wojskowego w związku z rosyjskimi uderzeniami wykonywanymi za pomocą środków napadu powietrznego na terenie Ukrainy. Na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymano operacje lotnicze.

„W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe” - poinformowało na portalu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.



Jak podano w komunikacie, Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - czytamy we wpisie.



DORSZ podkreśliło, że obecne działania mają charakter prewencyjny i „są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza we wschodniej części kraju”.



Ze względu na działania lotnictwa wojskowego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.



