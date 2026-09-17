Kujawsko-pomorskie w hołdzie ofiarom sowieckiego najeźdźcy. Rocznica napaści i wywózek [zdjęcia]

2026-09-17, 18:00 Natasza Trzebuchowska/Monika Kaczyńska/Marek Ledwosiński/KB

W sercu Bydgoszczy odbył się uroczysty apel połączony z obchodami „Dnia Sybiraka"/fot. Natasza Trzebuchowska

17 września odżyły tragiczne wspomnienia. Mija 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. W sercu Bydgoszczy odbył się uroczysty apel, połączony z obchodami „Dnia Sybiraka". Podobne wydarzenie zaplanowano w Toruniu i we Włocławku.

- 17 września to jedna z najtragiczniejszych dat w historii naszego kraju - tak mówił Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy, Andrzej Marek Wiosna. - 87 lat temu Związek Sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską i napadł na nasz kraj. Tak jak co roku spotykamy się tutaj, na bydgoskim Starym Rynku. I chociaż ta pamięć wciąż zajmuje bardzo ważne miejsce w świadomości Polaków, to jednak wiedza na ten temat powinna być stale podtrzymywana i poszerzana.



W Toruniu uczniowie klas mundurowych z regionu wzięli udział w VIII Biegu Sybiraka. Zorganizowano go na toruńskiej Barbarce. 9 zespołów musiało pokonać wyznaczony dystans z użyciem mapy oraz zmierzyć się z zadaniami nawiązującymi do trudów życia na zesłaniu. Było m.in. wynoszenie rannego z pola walki, cięcie pnia piłą ręczną i rozpalanie ogniska bez użycia zapałek.



Oficjalne uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka w Toruniu zaplanowano na piątek na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego - przy pomniku upamiętniającym zesłania Polaków na Sybir.



We Włocławku przy Pomniku Armii Krajowej stawili się parlamentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe szkół i służb mundurowych. Kujawsko-pomorski wicewojewoda, Piotr Hemmerling, nawiązał do imperialnej polityki Związku Radzieckiego i Rosji:



- Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. Historia uczy nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze.



Jedną z najtragiczniejszych konsekwencji napaści Związku Radzieckiego na Polskę była zbrodnia katyńska.



We Włocławku powstał Pomnik Katyński. Upamiętnia 118 ofiar zbrodni z Włocławka i powiatu włocławskiego. Pomnik jest niemal gotowy.

Jego odsłonięcie zaplanowano na 13 kwietnia przyszłego roku - w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.