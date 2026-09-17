Molestowanie seksualne w szkolnym gabinecie dentystycznym pod Toruniem? Jest śledztwo

Śledczy badają sprawę domniemanego molestowania seksualnego uczennic z podtoruńskiej podstawówki
O ten czyn podejrzewany jest stomatolog zatrudniony przez zewnętrzną firmę, która prowadzi gabinet na terenie szkoły. Na razie nie postawiono żadnych zarzutów, nie zapadła także decyzja o areszcie. Dochodzenie trwa.
Do doprowadzenia dziewczynek do tzw. innych czynności seksualnych miało dojść 7 września. Sprawę nagłośniła szkolna psycholog, co uruchomiło działania policji i prokuratury. Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód otrzymała policyjne akta sprawy w poniedziałek 14 września – poinformowała Polskie Radio PiK prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
- 14 września prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo w kierunku doprowadzenia do innych czynności seksualnych trzech uczennic tej szkoły - mówi Izabela Oliver.
Dodaje, że trwają czynności procesowe w tej sprawie. Prokurator skierował wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich pokrzywdzonych z udziałem biegłego psychologa.
Ze względu na dobro małoletnich i na fakt, że mężczyzny nie zatrzymano i nie postawiono mu zarzutów (nie ma też wniosku o areszt) – prokuratura jest bardzo ostrożna. Śledczy analizują zeznania, by ustalić, czy w ogóle doszło do przestępstwa. Dopiero potem zapadną decyzje o ewentualnych zarzutach. Obecnie pod uwagę brana jest zarówno krzywda dzieci, jak i niesłuszne oskarżenie.
O sprawie poinformował toruński dziennik „Nowości".
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