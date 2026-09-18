Fantastyka w grodzie Kopernika. Rozpoczyna się festiwal wyobraźni, popkultury i nauki

2026-09-18, 07:00  Monika Kaczyńska/KB
Archiwalne zdjęcie z minionego festiwalu Copernicon /fot. Monika Kaczyńska/archiwum

Archiwalne zdjęcie z minionego festiwalu Copernicon /fot. Monika Kaczyńska/archiwum

Setki planszówek, sesje RPG, konkursy cosplay, prelekcje i goście specjalni - z Andrzejem Sapkowskim na czele. Wszystko to czeka na uczestników 16. edycji Coperniconu w Toruniu.

Festiwal rozpoczyna się w piątek (18.09, godz. 16:00) i potrwa do niedzieli. O szczegółach mówi organizator wydarzenia, Artur Sobczak.

- Przygotowaliśmy dla uczestników 14 bloków tematycznych, a to daje ponad 700 pojedynczych punktów programu, co przekłada się na ponad tysiąc godzin programu, więc naprawdę jest co robić - mówi Artur Sobczak.

- Przez ulice Starego Miasta przejdzie Parada Cosplay, czyli tych przebranych ludzi, uczestników, którzy wybierają swoją ulubioną postać z dzieł kultury, przebierają się za nią i pokazują swoje stroje. Mogą również wystąpić w konkursie Cosplay, który odbędzie się w Baju Pomorskim. Główne prelekcje odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz w Collegium Minus. Z pozostałych budynków mamy na przykład CSW, gdzie odbywają się fantastyczne targi popkultury.

  • Festiwalowi patronuje Polskie Radio PiK. Szczegóły można znaleźć: TUTAJ

Relacja Moniki Kaczyńskiej

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