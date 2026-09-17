Kierowca ciężarówki podczas wyprzedzania jechał na czołówkę. Zepchnął auto na bariery [wideo]

2026-09-17, 14:18 DW

Na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej” trafiło nagranie, o którym nawet funkcjonariusze mówią, że mrozi krew w żyłach/ zrzut ekranu:policja

Na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej” trafiło nagranie, o którym nawet funkcjonariusze mówią, że mrozi krew w żyłach. Kierowca TIR-a mógł doprowadzić do poważnego wypadku.

24 lipca na drodze krajowej nr 96 w Brzeźnie w powiecie toruńskim kierowca ciężarówki zaczął wyprzedzać osobówkę, choć z przeciwnego kierunku nadjeżdżał pojazd.



- Kierujący TIR-em nie dość, że zaczął mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu naprzeciwko, to dodatkowo celowo zjechał na jego stronę, spychając go na pobocze ograniczone barierą! To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego w skutkach wypadku! - opisuje kom. Remigiusz Rakowski WRD KWP w Bydgoszczy.



Policjanci szukają pirata drogowego z ciężarówki.



- Z uwagi na powagę czynu sprawa najprawdopodobniej będzie miała swój finał w sądzie. Kierującemu grozi utrata prawa jazdy, a co się z tym wiąże pozbawienie wykonywanego w chwili zdarzenia zawodu, grzywna do 30 tys. zł oraz 10 pkt. - mówią policjanci.