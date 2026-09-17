Przechylone krawężniki, głębokie rowy. Kierowcy wyliczają usterki na DK 25 [interwencja]

2026-09-17, 17:20  Damian Klich/DW
Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek obwodnicy Bydgoszczy/ Fot. Damian Klich

Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek obwodnicy Bydgoszczy/ Fot. Damian Klich

- Ten odcinek jest za wąski, został zbudowany na wysokim nasypie i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi jeden z kierowców o fragmencie drodze krajowej nr 25 przy obwodnicy Bydgoszczy.

Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek DK 25 przy obwodnicy Bydgoszczy. Chodzi o drogę między dwoma rondami - od węzła w Stryszku do węzła Zielona przy nowobudowanej S10.

- Ten odcinek jest za wąski, został zbudowany na wysokim nasypie i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gdyby jechała karetka czy straż pożarna, nie ma nawet gdzie zjechać. Chodzi o to, żeby ktoś się tym zainteresował i może to poprawił. Pomogłoby poszerzenie tego nasypu, doklejenie jakiegoś pobocza - mówi jeden z kierowców.

Głębokie rowy, brak poboczy, przechylone krawężniki, to da się zauważyć gołym okiem - mówią mieszkańcy Prądocina.

Pytanie o poszerzanie drogi zadaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Ruch tranzytowy będzie przeniesiony na budowaną w sąsiedztwie jezdnię nowego przebiegu drogi krajowej nr 25. Droga, którą w tej chwili poruszają się kierowcy, jest dosyć wąska, ponieważ docelowo będzie to droga o niższym statusie, dojazdowa. Będzie miała pobocza, skarpy zostaną wyprofilowane, poprawione, będą tam też elementy brukowane - zapowiada Julian Drob, rzecznik GDDKiA.

Rzecznik dodaje, że wykonawca stara się na bieżąco naprawiać wszelkie usterki. Budowa ma potrwać jeszcze niecały rok.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek obwodnicy Bydgoszczy/ Fot. Damian Klich Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek obwodnicy Bydgoszczy/ Fot. Damian Klich Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek obwodnicy Bydgoszczy/ Fot. Damian Klich Mieszkańcy Prądocina skarżą się na niebezpieczny odcinek obwodnicy Bydgoszczy/ Fot. Damian Klich

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