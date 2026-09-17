Bydgoszczanin odpowie za podpalenie auta i dachu sklepu w centrum miasta

2026-09-17, 14:46  DW
44-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia jako czynu chuligańskiego/ Fot. policja

44-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia jako czynu chuligańskiego/ Fot. policja

Nocą ktoś zgłosił na policję, że pali się samochód zaparkowany na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Płomienie widać było też na dachu pobliskiego dyskontu.

Na numer 112 zadzwonił świadek. Widział, jak nieznany mężczyzna rzuca w auto butelką, a potem wybucha pożar. Tak samo sprawca miał podpalić dach sklepu spożywczego. Potem zniknął.

- Natychmiast na miejsce zostały skierowane policyjne patrole oraz strażacy, którzy ugasili ogień. Na szczęście nie doszło do jego rozprzestrzenienia. Zniszczeniu uległ samochód i fragment dachu - relacjonują policjanci.

Trop doprowadził śledczych do 44-letniego Bydgoszczanina. Zatrzymali go w Śródmieściu dwa tygodnie po zdarzeniu.

- Usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia jako czynu chuligańskiego, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Teraz czeka go sprawa w sądzie. Grozi mu co najmniej 5 lat więzienia - informuje nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Bydgoszcz

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