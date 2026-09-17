Bydgoski szpital Biziela w rozbudowie. Znajdzie się miejsce dla pogotowia stomatologicznego

2026-09-17, 15:47 Bartosz Nawrocki/DW

Od lewej: Mariusz Huryński, Andrzej Tretyn i Dariusz Grzanka/Fot. Bartosz Nawrocki

Podpisano umowę na kontynuowanie prac wokół rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.

- Nowy budynek jest nam bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię. Jesteśmy zdeterminowani, żeby powstał jak najszybciej i był jak najlepszy - mówi prof. Dariusz Grzanka, prorektor ds. Collegium Medicum UMK.



W pobliskim budynku stomatologii będzie pogotowie stomatologiczne - planowo ma zostać uruchomione do końca roku. Z kolei nowy gmach szpitala pomieści także część dydaktyczną, z której skorzystają studenci Collegium Medicum UMK.



- Zależy nam na tym, by w procesie kształcenia studenci kierunków medycznych zobaczyli złoty standard, żeby kończyli edukację z jak najwyższym poziomem wiedzy - dodaje Dariusz Grzanka.



Na dachu nowego budynku będzie wyniesione lądowisko dla śmigłowców pogotowia ratunkowego.



- Teraz lądowisko dla helikopterów jest zamknięte, bo ze względu na toczące się inwestycje, lądowanie było niemożliwe. To się zmieni, gdy budynek zostanie oddany - mówi dyrektorka lecznicy Agnieszka Rogalska.



W powstającym gmachu znajdą się: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Blokiem Operacyjnym, Dział Sterylizacji i Dezynfekcji, Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej oraz Oddział Kliniczny Rehabilitacji.

Wartość podpisywanej umowy wynosi blisko 211 milionów złotych.

Budynek powinien zostać oddany do użytku do końca 2028 roku.