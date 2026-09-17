Uczniowie z regionu oddali cześć Polakom zesłanym na Sybir [zdjęcia]

2026-09-17, 13:50 Monika Kaczyńska/DW

Na toruńskiej Barbarce zorganizowano VIII Bieg Sybiraka/ Fot. Monika Kaczyńska

Na toruńskiej Barbarce zorganizowano VIII Bieg Sybiraka. W sportowej i zręcznościowej rywalizacji wzięli udział uczniowie klas mundurowych.

Członkowie dziewięciu zespołów musieli nie tylko pokonać wyznaczony dystans, używając mapy, ale też zmierzyć się z zadaniami nawiązującymi do trudów życia na zesłaniu. Było m.in. wynoszenie rannego z pola walki, cięcie pnia piłą ręczną i rozpalenie ogniska bez zapałek.



- Młodzież ma unikatową możliwość spotkania się z ludźmi, którzy pamiętają tamte czasy i opowiadają o tym, co widzieli, co przeżyli na własnej skórze. To jest bardzo ważne. Dodatkowo zobowiązuje to, gdzie jesteśmy. Barbarka jest miejscem kaźni. Jedną z ofiar był mój pradziadek - mówi Mariusz Stefaniak, opiekun klas wojskowych Zespołu Szkół w Kościelcu.



Oficjalne uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka w Toruniu odbędą się w piątek (18 września) na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego - przy pomniku upamiętniającym zesłania Polaków na Sybir.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.