Inowrocław przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu. Władze miasta protestują w Warszawie

2026-09-17, 10:40 Natasza Trzebuchowska/DW

W manifestacji weźmie bierze około 200 osób/Fot. Powiat inowrocławski, Facebook

W samo południe w czwartek (17 września) przedstawiciele władz Inowrocławia manifestują przed kancelarią premiera. Stamtąd przejdą przed Sejm.

Protest jest odpowiedzią na brak połączeń Inowrocławia z siecią dróg szybkiego ruchu oraz na odstąpienie przez rząd od budowy drogi Via Pomerania na odcinku łączącym Inowrocław z Bydgoszczą.



W manifestacji weźmie udział około 200 osób, a wśród nich mają być prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok, jego zastępca Szymon Łepsk, radni miejscy, powiatowi, burmistrzowie ościennych gmin, starosta i wicestarosta. Do stolicy ruszyli trzema autokarami i dwoma busami oraz autami osobowymi. Wyjeżdżali z Inowrocławia, Kruszwicy i Janikowa.



Organizatorzy podkreślają, że protest nie ma wymiaru politycznego. Przeciwnego zdania jest wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, który opublikował w tej sprawie komunikat. Czytamy w nim m.in., że: tylko w latach 2024–2026 na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu i na przewozy autobusowe powiat, gminy powiatu inowrocławskiego oraz samorząd województwa – na linie związane z Inowrocławiem – otrzymały łącznie blisko 20 mln zł rządowego dofinansowania. Obecnie trwa również budowa drogi ekspresowej S10 wraz z obwodnicą Brzozy, w ciągu trasy powiązanej z DK25, łączącej Inowrocław z Bydgoszczą. Inwestycja poprawi warunki i skróci czas podróży pomiędzy Inowrocławiem a Bydgoszczą.





Wojewoda przypomina też m.in. o planach budowy obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25 Bydgoszcz–Inowrocław.



Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.



