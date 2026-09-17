Nowy kierunek na grudziądzkiej uczelni. Powstaje dzięki współpracy z wojskiem

2026-09-17, 09:37 Marcin Doliński/DW

Władze Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu/ Fot. Marcin Doliński

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu stawia na bezpieczeństwo. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w przyszłym roku ma zostać tam otwarty nowy kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne.

To efekt współpracy uczelni m.in. z wojskiem.



- Stworzymy kierunek związany z wojskowością - bezpieczeństwo wewnętrzne, dlatego że Grudziądz stoi wojskiem - podkreśla rektor uczelni dr Michał Sójka. - Mamy tutaj WOT, nieopodal, w Grupie, działają wojskowi logistycy, do tego w mieście jest więzienie, wszystkie służby, zarządzanie kryzysowe, więc taki kierunek będzie miał zainteresowanie. Zresztą, zrobiliśmy badania rynku na ten temat - dodaje.



Proces stworzenia akredytowanego kierunku jest skomplikowany, trzeba mieć zgodę ministerstwa.

Licencjackie studnia mają ruszyć w październiku 2027 roku.

Potrwają 6 semestrów.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.