Nowy kierunek na grudziądzkiej uczelni. Powstaje dzięki współpracy z wojskiem

2026-09-17, 09:37  Marcin Doliński/DW
Władze Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu/ Fot. Marcin Doliński

Władze Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu/ Fot. Marcin Doliński

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu stawia na bezpieczeństwo. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w przyszłym roku ma zostać tam otwarty nowy kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne.

To efekt współpracy uczelni m.in. z wojskiem.

- Stworzymy kierunek związany z wojskowością - bezpieczeństwo wewnętrzne, dlatego że Grudziądz stoi wojskiem - podkreśla rektor uczelni dr Michał Sójka. - Mamy tutaj WOT, nieopodal, w Grupie, działają wojskowi logistycy, do tego w mieście jest więzienie, wszystkie służby, zarządzanie kryzysowe, więc taki kierunek będzie miał zainteresowanie. Zresztą, zrobiliśmy badania rynku na ten temat - dodaje.

  • Proces stworzenia akredytowanego kierunku jest skomplikowany, trzeba mieć zgodę ministerstwa.
  • Licencjackie studnia mają ruszyć w październiku 2027 roku.
  • Potrwają 6 semestrów.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

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