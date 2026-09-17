Strażnicy miejscy na przejazdach kolejowych będą mogli wystawiać wysokie mandaty [„Rozmowa Dnia”]

2026-09-17, 08:55 Agnieszka Marszał/DW

Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. karać za wykroczenia na przejazdach kolejowych czy fotografowanie infrastruktury krytycznej.

O zmianach mówił w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz. Jedną z ważniejszych jest możliwość karania za nieodpowiedzialne zachowania na przejazdach kolejowych. Strażnicy miejscy pojawią się tam, gdzie często dochodzi do wykroczeń. Będą mogli wystawić mandat nawet w wysokości 3 tys. zł.



- Wytypujemy miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń popełnianych przez pieszych czy kierowców pojazdów niezmotoryzowanych. To będą kontrole wspólne z policją i strażą ochrony kolei lub samodzielne akcje strażników miejskich - mówi Mirosław Bartulewicz.



W zakresie zatrzymywania kierowców samochodów uprawnienia strażników się nie zmieniły, więc nadal mogą to zrobić policjanci.



Zmiany obowiązują od połowy września.



Strażnicy mogą karać m.in. za wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy przy opuszczonych, opuszczających się rogatkach lub gdy podnoszenie szlabanów jeszcze się nie zakończyło.

Będą kontrolować szkoły, przedszkola, kluby sportowe i obiekty turystyczne pod kątem wdrożenia prawnych procedur chroniących dzieci przed przemocą.

Wystawią mandat za uchylanie się od ochronnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

Strażnicy będą kontrolować, czy wykonano obowiązkową deratyzację i co jest spalane w piecach.

Będą mogli nałożyć mandat za fotografowanie, filmowanie, skanowanie obiektów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej.

Mandat będzie można też dostać za niestosowanie się do poleceń strażników miejskich.

Które z tych regulacji są dla strażników miejskich najważniejsze?



Bartulewicz. - W przypadku niewykonania polecenia strażnika może dojść do użycia środków przymusu bezpośredniego, przy utrudnianiu wykonania czynności służbowych funkcjonariusza możemy wyciągnąć konsekwencje w postaci mandatu. To potrzebne, zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z osobami zakłócającymi spokój i porządek - dodaje.

Całej „Rozmowy Dnia” można posłuchać poniżej.

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