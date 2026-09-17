Strażnicy miejscy na przejazdach kolejowych będą mogli wystawiać wysokie mandaty [„Rozmowa Dnia”]

2026-09-17, 08:55  Agnieszka Marszał/DW
Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. karać za wykroczenia na przejazdach kolejowych czy fotografowanie infrastruktury krytycznej.

O zmianach mówił w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz. Jedną z ważniejszych jest możliwość karania za nieodpowiedzialne zachowania na przejazdach kolejowych. Strażnicy miejscy pojawią się tam, gdzie często dochodzi do wykroczeń. Będą mogli wystawić mandat nawet w wysokości 3 tys. zł.

- Wytypujemy miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń popełnianych przez pieszych czy kierowców pojazdów niezmotoryzowanych. To będą kontrole wspólne z policją i strażą ochrony kolei lub samodzielne akcje strażników miejskich - mówi Mirosław Bartulewicz.

W zakresie zatrzymywania kierowców samochodów uprawnienia strażników się nie zmieniły, więc nadal mogą to zrobić policjanci.

Zmiany obowiązują od połowy września.

  • Strażnicy mogą karać m.in. za wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy przy opuszczonych, opuszczających się rogatkach lub gdy podnoszenie szlabanów jeszcze się nie zakończyło.
  • Będą kontrolować szkoły, przedszkola, kluby sportowe i obiekty turystyczne pod kątem wdrożenia prawnych procedur chroniących dzieci przed przemocą.
  • Wystawią mandat za uchylanie się od ochronnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
  • Strażnicy będą kontrolować, czy wykonano obowiązkową deratyzację i co jest spalane w piecach.
  • Będą mogli nałożyć mandat za fotografowanie, filmowanie, skanowanie obiektów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej.
  • Mandat będzie można też dostać za niestosowanie się do poleceń strażników miejskich.
Które z tych regulacji są dla strażników miejskich najważniejsze?
- Te podkreślające nasze uprawnienia związane z wydawaniem poleceń - mówi Mirosław
Bartulewicz. - W przypadku niewykonania polecenia strażnika może dojść do użycia środków przymusu bezpośredniego, przy utrudnianiu wykonania czynności służbowych funkcjonariusza możemy wyciągnąć konsekwencje w postaci mandatu. To potrzebne, zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z osobami zakłócającymi spokój i porządek - dodaje.

  • Całej „Rozmowy Dnia” można posłuchać poniżej.
  • Wszystkie „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK można znaleźć tutaj.

„Rozmowa Dnia” z Mirosławem Bartulewiczem

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