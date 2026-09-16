Wykolejenie tramwaju na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. W tym samym miejscu co poprzednio

2026-09-16, 15:50 Damian Klich/JW

Wykolejnie tramwaju w centrum Bydgoszczy. /fot. nadesłane

Tramwaj linii nr 3 wykoleił się przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy, na wysokości Dworca Autobusowego. Ruch w kierunku centrum został przywrócony.

Ruch w kierunku centrum był zablokowany. Linie tramwajowe numer 3, 4, 5, 6, 9 i 10 w kierunku Ronda Jagiellonów przekierowane były na ulicę Toruńską, Perłową, Wojska Polskiego, Kujawską i Bernardyńską.



Po godzinie 16.00 ruch został przywrócony. Nadal mogą być opóźnienia.



Przypomnijmy, to już kolejne, identyczne zdarzenie w tym miejscu. Poprzednio zdarzyło się to 7 września.