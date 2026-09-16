Z powodu naprawy nie będzie wody w Inowrocławiu. PWiK apeluje: zaopatrzcie się w jej odpowiednią ilość

2026-09-16, 15:03 Damian Klich/JW

W nocy nie będzie wody w całym Inowrocławiu. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

W całym Inowrocławiu nie będzie wody w nocy z środy na czwartek (16-17.09.). Wodociągowcy będą naprawiać główną magistralę zasilającą miasto na ulicy Marulewskiej. Uległa ona awarii podczas modernizacji.

- Naprawa potrwa od godziny 23.00 do godziny 5.00 - mówi Janusz Radzikowski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Inowrocław.



- W tym czasie nastąpi obniżenie ciśnienia lub czasowy brak wody. Prosimy mieszkańców, aby już teraz zaopatrzyli się w odpowiednią ilość wody na czas prowadzonych prac. Nasze służby będą pracować w nocy, aby jak najszybciej usunąć awarię i ograniczyć niedogodność dla mieszkańców. Oczywiście za utrudnienia przepraszamy i zwracamy się również z taką prośbą, żeby w ramach tak zwanej kurendy mieszkańcy również poinformowali swoich sąsiadów, znajomych czy też przyjaciół - dodaje.



Obecnie wypływ z uszkodzonej sieci został ograniczony. Podczas ostatniej awarii na ulicy Niepodległości w Inowrocławiu wodociągowcy przystąpili do naprawy natychmiast. Mieszkańcy skarżyli się wówczas na brak wody w ciągu dnia, ale prezes PWiK tłumaczy, że nie było innego wyjścia, bo groziło to zalaniem całej ulicy.