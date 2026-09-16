Szkoły w Kujawsko-Pomorskiem mogą zdobyć tytuł „przyjaznych harcerstwu"

2026-09-16, 19:00 Natasza Trzebuchowska / TB

Od lewej: Grażyna Dziedzic (kujawsko-pomorski kurator oświaty), Beata Bardzińska (komendantka ZHP) oraz Michał Sztybel (wojewoda kujawsko-pomorski). / Fot. Natasza Trzebuchowska

To akcja Związku Harcerstwa Polskiego, która organizowana jest we współpracy z samorządem województwa i kuratorium oświaty. Nawet 23 placówki mogą liczyć na ten tytuł.

- Przeznaczyliśmy go dla tych szkół, które od lat z nami współpracują - mówi komendantka ZHP Beata Bardzińska. - I to nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale także będąc otwartym na nasze codzienne działania.



W całym województwie jest około 10 tysięcy harcerzy, w tym 7 tysięcy to członkowie Związku Harcerzy Polskich.