Szkoły w Kujawsko-Pomorskiem mogą zdobyć tytuł „przyjaznych harcerstwu"

2026-09-16, 19:00  Natasza Trzebuchowska / TB
Od lewej: Grażyna Dziedzic (kujawsko-pomorski kurator oświaty), Beata Bardzińska (komendantka ZHP) oraz Michał Sztybel (wojewoda kujawsko-pomorski). / Fot. Natasza Trzebuchowska

Od lewej: Grażyna Dziedzic (kujawsko-pomorski kurator oświaty), Beata Bardzińska (komendantka ZHP) oraz Michał Sztybel (wojewoda kujawsko-pomorski). / Fot. Natasza Trzebuchowska

To akcja Związku Harcerstwa Polskiego, która organizowana jest we współpracy z samorządem województwa i kuratorium oświaty. Nawet 23 placówki mogą liczyć na ten tytuł.

- Przeznaczyliśmy go dla tych szkół, które od lat z nami współpracują - mówi komendantka ZHP Beata Bardzińska. - I to nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale także będąc otwartym na nasze codzienne działania.

W całym województwie jest około 10 tysięcy harcerzy, w tym 7 tysięcy to członkowie Związku Harcerzy Polskich.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

ZHP

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