Dom Pomocy Społecznej w Toruniu. Tak było podczas Rodzinnych Drzwi Otwartych

2026-09-16, 18:20 Monika Kaczyńska / TB

Rodzinne Drzwi Otwarte w DPS w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Było zwiedzanie, karaoke i kiermasz prac mieszkańców. Wszystko po to, by przybliżyć misję i działania toruńskiej placówki.

- Często trafiają do nas osoby z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami, a także osoby, które nagle stają się samotne i potrzebują wsparcia, które nie jest wystarczające w ich domu - mówi Inga Katlewska-Kościecha, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu.



- Mamy gry stolikowe. Co środę odbywają się prelekcje medyczne w ramach Akademii Zdrowia - opowiada Katarzyna Chruściel, instruktor terapii zajęciowej.



- Jest bardzo różnorodnie. Wszystko zależy od tego, kto w czym chciałby się udzielać - mówi pani Ewa, która jest przewodniczącą Rady Mieszkańców DPS.



Dom Pomocy Społecznej im.dr Leona Szumana to publiczna placówka prowadzona przez Gminę Miasta Toruń. Zapewnia całodobową opiekę, rehabilitację i terapię zajęciową dla 174 osób.