Jadą protestować do Warszawy. Prezydent Inowrocławia: Zapraszamy wszystkich parlamentarzystów

2026-09-15, 21:00 Katarzyna Bogucka/MG

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok/fot. Marcin Glapiak/Archiwum

Władze Inowrocławia i powiatu przygotowują się do protestu przed kancelarią premiera w Warszawie. Temat: wykluczenie komunikacyjne.

Manifestację zaplanowano na 17 września. Tymczasem dziś inowrocławski ratusz odpowiadał na zarzuty o polityczny charakter tej pikiety.



- To inicjatywa apolityczna i ponadpartyjna. Prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok skierował zaproszenie do udziału w manifestacji do wszystkich lokalnych parlamentarzystów, bez względu na ich przynależność polityczną – tłumaczyła Polskiemu Radiu PiK Daria Knasiak, rzeczniczka inowrocławskiego ratusza. - Liczymy że w Warszawie wspólnie wystąpimy w obronie interesu mieszkańców i będziemy mówić jednym głosem.



Protest to odpowiedź na brak połączeń Inowrocławia z siecią dróg szybkiego ruchu oraz na odstąpienie przez rząd od budowy drogi Via Pomerania na odcinku łączącym Inowrocław z Bydgoszczą.



Oświadczenie Miasta Inowrocławia:







