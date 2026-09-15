Kobieta wciągnięta przez kombajn podczas prac na polu. Ma zmiażdżoną nogę

2026-09-15, 16:30 Katarzyna Bogucka/MG

Wypadek wydarzył się podczas prac polowych. Ofiarą jest 46-letnia kobieta/fot. KP PSP w Inowrocławiu

Ciężki wypadek na polu w Wybranowie w powiecie inowrocławskim. Kobieta pracująca przy zbiorze cebuli dostała się w tryby maszyny i ma zmiażdżone podudzie.

Wypadek wydarzył się podczas prac polowych. Ofiarą jest 46-letnia kobieta.



- Kombajn wciągnął nogę kobiety - tłumaczy brygadier Krzysztof Ferensztajn, rzecznik prasowy KP PSP w Inowrocławiu. - Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa.



Strażacy skupili się na uwolnieniu kobiety, użyli narzędzi hydraulicznych. Jest szansa, że noga zostanie uratowana. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało ranną do szpitala w Bydgoszczy.