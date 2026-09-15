Przechodzień zauważył ciało mężczyzny w Brdzie. Makabryczne odkrycie w Bydgoszczy 

2026-09-15, 15:23 Katarzyna Bogucka/MG

W sprawie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem prokuratora, które ma na celu ustalenie personaliów denata

Informację o ciele dryfującym w pobliżu bydgoskiej Astorii i Mostu Królowej Jadwigi, na wysokości Technikum Kolejowego, otrzymali we wtorek rano policjanci.

- Strażacy wyłowili ciało mężczyzny z wody, a policjanci potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce zdarzenia – informuje mł. asp. Jakub Skrzypek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - W sprawie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem prokuratora, które ma na celu ustalenie personaliów denata, a także okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny.