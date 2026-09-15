Co robić, gdy ktoś leży nieruchomo i nie oddycha? Ćwiczyli uczniowie SP 38 w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-09-15, 19:18 Dorota Witt/BN

Warsztaty z pierwszej pomocy w SP 38 w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Bydgoszcz zainaugurowała Akademię Odpowiedzialności - warsztaty z pierwszej pomocy. Sztuczne oddychanie na fantomach ćwiczyli uczniowie szkoły podstawowej nr 38, pod okiem Patryka Kowalskiego i Bartłomieja Latuszka.

Młodzi z klas 4-8 byli bardzo zaangażowani. - Pomagaliśmy manekinowi - relacjonuje jedna z uczennic. - Jeżeli nie oddycha samodzielnie to przekręcamy go na bok i czekamy, aż karetka przyjedzie. Mówimy, żeby nikt się do niego nie zbliżał, żeby nic mu się nie stało - dodaje.



Wolontariusze przeszkolą 4,5 tysiąca osób w 12 szkołach w regionie i na otwartych warsztatach w Młynach Rothera oraz w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej. Udział jest bezpłatny, a szczegóły pojawią się na facebookowym profilu Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej.