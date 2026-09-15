32-letni motocyklista zginął w wypadku niedaleko Rypina. Zderzył się z ciągnikiem

2026-09-15, 11:28 BN

32-letni motocyklista zginął w wypadku w Głowińsku, niedaleko Rypina/fot. KPP w Rypinie

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło w Głowińsku w gminie Rypin. W wyniku zderzenia z ciągnikiem zginął 32-letni motocyklista.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (14 września) ok. godz. 20, na drodze wojewódzkiej nr 557. Policjanci wstępnie ustalili, że motocyklista nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego, zbliżając się do poprzedzającego go ciągnika rolniczego z agregatem uprawowym, zaczął gwałtownie hamować, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, wywracając pojazd na bok.



Motocyklista został zabrany do szpitala, jednak zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca ciągnika był trzeźwy.



W sprawie, pod nadzorem prokuratora, prowadzone jest śledztwo. Ma ono na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.