Właściciel klubu z Kujawsko-Pomorskiego i jego żona podejrzani o kierowanie grupą przestępczą

2026-09-15, 10:54  BN
Właściciel klubu z Kujawsko-Pomorskiego i jego żona podejrzani o kierowanie grupą przestępczą/fot. KWP w Lublinie

Właściciel klubu z Kujawsko-Pomorskiego i jego żona podejrzani o kierowanie grupą przestępczą/fot. KWP w Lublinie

63-letni właściciel klubu z województwa kujawsko-pomorskiego i jego 44-letnia żona zostali zatrzymani pod zarzutem kierowania grupą przestępczą czerpiącą korzyści z prostytucji i handlu ludźmi. Według śledczych proceder trwał 15 lat, a podejrzani wraz z pięcioma innymi osobami mieli zarobić ponad 5,5 miliona złotych. Głównemu podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia.

Według ustaleń śledczych nielegalny proceder miał trwać od 2009 do 2024 roku. W tym czasie właściciele klubu z siedzibą w naszym regionie mieli zapewniać kobietom miejsce do uprawiania prostytucji, a także nadzorować ich pracę i zapewniać bezpieczeństwo osobom korzystającym z lokalu.

Podejrzani mieli zarobić ponad 5,5 miliona złotych

Śledczy ustalili, że grupa przestępcza mogła osiągnąć z nielegalnej działalności korzyści przekraczające 5,5 miliona złotych. Jedną z pokrzywdzonych miała być 28-letnia kobieta. W jej przypadku podejrzani mieli dopuścić się handlu ludźmi, wykorzystując jej stan bezradności oraz brak miejsca zamieszkania.

Właściciel klubu i jego żona w areszcie

Zatrzymany 63-latek oraz jego 44-letnia żona usłyszeli zarzuty założenia i kierowania grupą przestępczą, która czerpała korzyści z prostytucji innych kobiet oraz handlu ludźmi.

Podczas działań służby zabezpieczyły między innymi telefony komórkowe, laptopy, dyktafony oraz pieniądze. Sąd Okręgowy w Zamościu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga podejrzanych na trzy miesiące.

Zarzuty dla kolejnych pięciu osób

Zarzuty udziału w grupie przestępczej usłyszało również pięć innych osób w wieku od 42 do 68 lat. Jak przekazała policja, jedna z nich obecnie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowe okoliczności działalności grupy oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podejrzanych.

Za przestępstwo handlu ludźmi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ostateczna kwalifikacja prawna czynów i odpowiedzialność podejrzanych zostaną ustalone w toku postępowania.

Mówi nadkom. Anna Kamola, rzecznik KWP w Lublinie

Właściciel klubu z Kujawsko-Pomorskiego i jego żona podejrzani o kierowanie grupą przestępczą/wideo KWP w Lublinie

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