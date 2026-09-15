Właściciel klubu z Kujawsko-Pomorskiego i jego żona podejrzani o kierowanie grupą przestępczą/fot. KWP w Lublinie
63-letni właściciel klubu z województwa kujawsko-pomorskiego i jego 44-letnia żona zostali zatrzymani pod zarzutem kierowania grupą przestępczą czerpiącą korzyści z prostytucji i handlu ludźmi. Według śledczych proceder trwał 15 lat, a podejrzani wraz z pięcioma innymi osobami mieli zarobić ponad 5,5 miliona złotych. Głównemu podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia.
Według ustaleń śledczych nielegalny proceder miał trwać od 2009 do 2024 roku. W tym czasie właściciele klubu z siedzibą w naszym regionie mieli zapewniać kobietom miejsce do uprawiania prostytucji, a także nadzorować ich pracę i zapewniać bezpieczeństwo osobom korzystającym z lokalu.
Podejrzani mieli zarobić ponad 5,5 miliona złotych
Śledczy ustalili, że grupa przestępcza mogła osiągnąć z nielegalnej działalności korzyści przekraczające 5,5 miliona złotych. Jedną z pokrzywdzonych miała być 28-letnia kobieta. W jej przypadku podejrzani mieli dopuścić się handlu ludźmi, wykorzystując jej stan bezradności oraz brak miejsca zamieszkania.
Właściciel klubu i jego żona w areszcie
Zatrzymany 63-latek oraz jego 44-letnia żona usłyszeli zarzuty założenia i kierowania grupą przestępczą, która czerpała korzyści z prostytucji innych kobiet oraz handlu ludźmi.
Podczas działań służby zabezpieczyły między innymi telefony komórkowe, laptopy, dyktafony oraz pieniądze. Sąd Okręgowy w Zamościu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga podejrzanych na trzy miesiące.
Zarzuty dla kolejnych pięciu osób
Zarzuty udziału w grupie przestępczej usłyszało również pięć innych osób w wieku od 42 do 68 lat. Jak przekazała policja, jedna z nich obecnie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowe okoliczności działalności grupy oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podejrzanych.
Za przestępstwo handlu ludźmi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ostateczna kwalifikacja prawna czynów i odpowiedzialność podejrzanych zostaną ustalone w toku postępowania.
Mówi nadkom. Anna Kamola, rzecznik KWP w Lublinie
Właściciel klubu z Kujawsko-Pomorskiego i jego żona podejrzani o kierowanie grupą przestępczą/wideo KWP w Lublinie
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