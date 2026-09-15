Niewybuchy w lesie pod Lubiewicami. Policjanci zabezpieczyli pociski artyleryjskie

2026-09-15, 10:21 BN

Niewybuchy w lesie pod Lubiewicami/fot. KPP w Tucholi

Niewybuchy z czasów II wojny światowej odnaleziono w rejonie Lubiewic (pow. tucholski). Tucholscy policjanci zabezpieczyli pociski artyleryjskie, a następnie przekazali je patrolowi saperskiemu z Chełmna.

Ze względu na potencjalne zagrożenie policjanci zabezpieczyli teren i uniemożliwili dostęp do znaleziska osobom postronnym. O odnalezieniu niebezpiecznych przedmiotów powiadomiono patrol saperski. Na miejsce przyjechali saperzy z Chełmna, którzy potwierdzili wstępne ustalenia policjantów, że to pociski z czasów II wojny światowej.



Następnie specjaliści zajęli się neutralizacją znaleziska, usuwając zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu.



Niewybuchy wciąż stanowią zagrożenie



Policja przypomina, że pozostałości po działaniach wojennych mogą być niebezpieczne nawet po wielu dziesięcioleciach spędzonych w ziemi. Zardzewiałe pociski i inne przedmioty pochodzenia wojskowego wciąż mogą zawierać materiały wybuchowe.



W przypadku odnalezienia niewybuchu należy:

