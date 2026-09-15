Niewybuchy w lesie pod Lubiewicami. Policjanci zabezpieczyli pociski artyleryjskie

Niewybuchy w lesie pod Lubiewicami/fot. KPP w Tucholi
Niewybuchy z czasów II wojny światowej odnaleziono w rejonie Lubiewic (pow. tucholski). Tucholscy policjanci zabezpieczyli pociski artyleryjskie, a następnie przekazali je patrolowi saperskiemu z Chełmna.
Ze względu na potencjalne zagrożenie policjanci zabezpieczyli teren i uniemożliwili dostęp do znaleziska osobom postronnym. O odnalezieniu niebezpiecznych przedmiotów powiadomiono patrol saperski. Na miejsce przyjechali saperzy z Chełmna, którzy potwierdzili wstępne ustalenia policjantów, że to pociski z czasów II wojny światowej.
Następnie specjaliści zajęli się neutralizacją znaleziska, usuwając zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu.
Niewybuchy wciąż stanowią zagrożenie
Policja przypomina, że pozostałości po działaniach wojennych mogą być niebezpieczne nawet po wielu dziesięcioleciach spędzonych w ziemi. Zardzewiałe pociski i inne przedmioty pochodzenia wojskowego wciąż mogą zawierać materiały wybuchowe.
W przypadku odnalezienia niewybuchu należy:
Nie dotykać ani nie przenosić znaleziska.
Nie próbować samodzielnie go rozbrajać ani sprawdzać jego zawartości.
Oddalić się z miejsca i ostrzec inne osoby przed zagrożeniem.
Niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
W miarę możliwości wskazać służbom dokładne miejsce odnalezienia przedmiotu.
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