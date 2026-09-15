2026-09-15, 13:45 Marcin Doliński/BN

Jak długo trwa rehabilitacja po wypadkach na hulajnogach elektrycznych?/fot. Magnific/ilustracyjna

„Hulajnogi elektryczne - między wolnością a bezpieczeństwem” to Temat Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Jak długo trwa rehabilitacja po wypadkach na tych jednośladach? To zależy między innymi od prędkości jazdy, przeszkody, w którą uderzymy oraz obecności kasku na głowie.

Rzecz jasna, znaczenie ma również rodzaj odniesionego urazu. - Ich różnorodność sprawia, że rehabilitacja może być zupełnie zróżnicowana - mówi Kamil Rządkowski, fizjoterapeuta z „Centrum Zdrowia i Ciała” w Świeciu. - W najlepszym przypadku mogą to być tygodnie, a np. przy urazie kręgosłupa miesiące bądź lata - dodaje.



Jak mówi, najmniejszym problemem są złamania klasyczne, kiedy to kości w końcu się zrosną. - Gorsze są zwichnięcia, skręcenia w towarzystwie złamań i urazów, które mogą być troszeczkę dłużej rehabilitowane - informuje Kamil Rządkowski. - Do tego urazy głowy, bo to wpływa na cały system nerwowy, układ pokarmowy, ciśnienie, pracę serca, ale to już w sytuacjach bardziej skrajnych - dodaje.



Drgania i wibracje podczas jazdy to też ryzyko przepukliny kręgosłupa czy dyskopatii. To dodatkowe miesiące rehabilitacji.