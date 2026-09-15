Nielegalna plantacja marihuany pod Nakłem. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu [zdjęcia]
Nakielscy kryminalni zlikwidowali nielegalną plantację marihuany na terenie powiatu nakielskiego. Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Nakła nad Notecią, przy których zabezpieczono blisko 50 krzaków konopi. Decyzją sądu 33-latek i 42-latek najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.
Do zatrzymania doszło we wtorek 8 września. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów związanych z nielegalną uprawą konopi.
Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.