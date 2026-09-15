Maturzyści na salonach toruńskiej uczelni. Przymierzają się do studiowania [zdjęcia]

2026-09-15, 07:45  Monika Kaczyńska/DW
Salon Maturzystów Perspektywy 2026 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

Salon Maturzystów Perspektywy 2026 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

Salon Maturzystów Perspektywy 2026 trwa w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tegoroczni uczniowie najstarszych klas szkół średnich mogą poznać oferty różnych uczelni.

To okazja, by zdobyć kompleksowe informacje o maturze, zapoznać się z ofertą edukacyjną różnych uczelni i zobaczyć kampus UMK. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć gospodarzy.

- Mamy aż 115 kierunków studiów - mówi dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. - Każdy potencjalny kandydat znajdzie tutaj coś dla siebie. Opowiadamy też o zapleczu związanym ze studiowaniem, czyli miejscach, gdzie studenci mogą spędzać wolny czas, a mogą nabierać doświadczeń w radiu UMK, w telewizji UMK, twórczo odpoczywać w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa - dodaje.

  • Maturzyści mogą też spotkać się z ekspertami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
  • Salon Maturzystów w Auli UMK trwa od 14 do 15 września w godzinach od 9 do 15.
  • Wstęp jest wolny.
Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Salon Maturzystów Perspektywy 2026 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska Salon Maturzystów Perspektywy 2026 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

Region

Nielegalna plantacja marihuany pod Nakłem. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu [zdjęcia]

Nielegalna plantacja marihuany pod Nakłem. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu [zdjęcia]

2026-09-15, 09:30
Więcej wypadków na przejazdach kolejowych niż rok temu. Jak poprawić bezpieczeństwo [Rozmowa Dnia]

Więcej wypadków na przejazdach kolejowych niż rok temu. Jak poprawić bezpieczeństwo? [Rozmowa Dnia]

2026-09-15, 09:05
Płonęło 20 bel siana. Nocna akcja strażaków pod Włocławkiem

Płonęło 20 bel siana. Nocna akcja strażaków pod Włocławkiem

2026-09-15, 06:46
Człowiek uczy się przez całe życie. W Grudziądzu seniorzy dają tego dowód

Człowiek uczy się przez całe życie. W Grudziądzu seniorzy dają tego dowód

2026-09-15, 06:40
Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Są ranni

Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Są ranni

2026-09-14, 22:25
Możemy za darmo sprawdzić, czy nie mamy śmiertelnie groźnego czerniaka

Możemy za darmo sprawdzić, czy nie mamy śmiertelnie groźnego czerniaka

2026-09-14, 21:03
Mieszkańcy regionu wsiadają na rowery. Miejskie jednoślady robią furorę

Mieszkańcy regionu wsiadają na rowery. Miejskie jednoślady robią furorę

2026-09-14, 20:01
Instruktorzy przestrzegają: hulajnogi elektryczne to największe zagrożenie na drogach

Instruktorzy przestrzegają: hulajnogi elektryczne to największe zagrożenie na drogach

2026-09-14, 19:00
Jak za kilka lat zmienią się Kujawsko-Pomorskie lasy Powstaje 10-letni plan

Jak za kilka lat zmienią się Kujawsko-Pomorskie lasy? Powstaje 10-letni plan

2026-09-14, 18:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę