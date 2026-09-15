Maturzyści na salonach toruńskiej uczelni. Przymierzają się do studiowania [zdjęcia]

2026-09-15, 07:45 Monika Kaczyńska/DW

Salon Maturzystów Perspektywy 2026 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

Salon Maturzystów Perspektywy 2026 trwa w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tegoroczni uczniowie najstarszych klas szkół średnich mogą poznać oferty różnych uczelni.

To okazja, by zdobyć kompleksowe informacje o maturze, zapoznać się z ofertą edukacyjną różnych uczelni i zobaczyć kampus UMK. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć gospodarzy.



- Mamy aż 115 kierunków studiów - mówi dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. - Każdy potencjalny kandydat znajdzie tutaj coś dla siebie. Opowiadamy też o zapleczu związanym ze studiowaniem, czyli miejscach, gdzie studenci mogą spędzać wolny czas, a mogą nabierać doświadczeń w radiu UMK, w telewizji UMK, twórczo odpoczywać w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa - dodaje.





Maturzyści mogą też spotkać się z ekspertami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Salon Maturzystów w Auli UMK trwa od 14 do 15 września w godzinach od 9 do 15.

Wstęp jest wolny.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.