Mieszkańcy regionu wsiadają na rowery. Miejskie jednoślady robią furorę

2026-09-14, 20:01 Mariusz Luda/DW

Rowery miejskie w Toruniu/ Fot. Mariusz Luda

Jednośladami, które można wygodnie wypożyczyć, chętnie jeżdżą Torunianie, Bydgoszczanie, Włocławianie, a od niedawna także Grudziądzanie.

Bydgoszcz dominuje pod względem wielkości infrastruktury - dysponuje największą flotą, liczącą 750 pojazdów. Aktywni są też mieszkańcy Włocławka, gdzie 100 rowerów tylko w lipcu wypożyczono aż 8 tysięcy razy. Ofertę regionalną uzupełnia Grudziądz, który w tym roku zadebiutował w tej kategorii, udostępniając 150 jednośladów. W Toruniu system działa w tym roku w nowej formie. Do dyspozycji jest 300 rowerów i ponad 60 stacji. W niespełna pół roku rowery wypożyczono blisko 35 tysięcy razy, choć jeszcze większą popularnością cieszą się tu hulajnogi elektryczne.



- Z rowerów korzystam. Jestem zadowolony, są bardzo wygodne, o wiele fajniejsze niż poprzednie. Jestem naprawdę pod wrażeniem - cieszy się Torunianin.

