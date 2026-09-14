Bydgoski Okręg Polskiego Związku Działkowców do likwidacji? „To niezrozumiała decyzja”

2026-09-14, 16:51 Damian Klich/JW

Czy okręg bydgoski PZD czeka likwidacja? /fot. Pixabay

Okręg Bydgoski Polskiego Związku Działkowców może zostać zlikwidowany. Zarząd Krajowy planuje wchłonięcie go przez mniejszy oddział Toruńsko-Włocławski.

Tym samym powstałby okręg kujawsko-pomorski ze stolicą w Toruniu. - Jest to dla mnie decyzja niezrozumiała - mówi Józef Gałczyński, członek Rady Okręgu Bydgoskiego PZD, prezes w latach 2007-2009.



- Powstanie taka lawina, która może doprowadzić do wyjścia części ogrodów w ogóle ze związku. Część ogrodów bydgoskich, która wnioskuje o różne dofinansowania na swoje zadania inwestycyjne, będzie jakby miała dużo większe trudności czy wyższe schody do pokonania po to, żeby otrzymać dofinansowanie z pieniędzy, ze składek, które sami wnosimy do tego budżetu. Tu jest ta obawa, że po prostu okręg ten dotychczasowo toruński Włocławski będzie dużo bogatszy - zaznacza.



Zmiana może wejść 1 stycznia 2027 roku. Okręg Bydgoski to obecnie 200 Rodzinnych Ogrodów z prawie 30-oma tysiącami działek, natomiast Okręg Toruńsko-Włocławski to 193 ogrody i prawie 24 tysiące działek. Poprosiliśmy o komentarz Zarząd Krajowy PZD.



Więcej w relacji Damiana Klicha - poniżej.