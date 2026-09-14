Droga ekspresowa S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. Drogowcy wybrali wykonawców

2026-09-14, 11:49  JW
GDDKiA przymierza się do budowy odcinka drogi S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. /fot. GDDKiA

GDDKiA przymierza się do budowy odcinka drogi S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. /fot. GDDKiA

- Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty - informuje GDDKiA. Chodzi o zaprojektowanie i budowę blisko 40 kilometrów drogi S10 z Wyrzyska do Bydgoszczy. Wartość obu ofert to ponad 1,2 miliarda złotych.

Trwa budowa odcinka drogi ekspresowej S10, łączącego Bydgoszcz z Toruniem, ale przy okazji drogowcy szykują się do budowy dalszej części do Wyrzyska w województwie Wielkopolskim.

Tak będzie wyglądać nowa S10-tka

Według planu pierwszy odcinek rozpocznie się od obwodnicy Wyrzyska, gdzie aktualnie droga S10 jest jednojezdniowa. Zakończy się na węźle Nakło nad Notecią. Droga będzie przebiegać na północ, równolegle do obecnej DK10, która w przyszłości stanie się drogą wojewódzką.

- W ramach odcinka powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły (Sadki, Nakło nad Notecią) oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych w Mrozowie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Drugi odcinek to trasa od Nakła do węzła Bydgoszcz Zachód na drodze ekspresowej S5. S10-tka będzie przebiegać równolegle do DK10, z którą „spotka się” w Kruszynie. Powstaną dwa węzły: Ślesin i Kruszyn, a łącznice węzła Bydgoszcz Zachód zostaną przebudowane. Pojawi się też kilka Miejsc Obsługi Podróży w Strzelewie (ze stacjami paliw) oraz 22 obiekty inżynierskie.


Wykonawcy wyłonieni

Najkorzystniejszą ofertę na 20-kilometrowy odcinek Wyrzysk - Nakło nad Notecią złożyło konsorcjum film Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones z Hiszpanii. Z kolei odcinek z Nakła do Bydgoszczy wykona firma PORR. Łącznie obie wybrane oferty opiewają na kwotę 1,2 mld zł.

- Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłynie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), będziemy mogli podpisać umowy z wybranymi wykonawcami - dodaje GDDKiA.

Tym kierowali się drogowcy

Wpłynęło 9 ofert na pierwszy odcinek i 11 na drugi. Ocenione zostały według trzech kryteriów:
  • cena (60 proc.)
  • przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilającej konstrukcje wsporcze (20 proc.),
  • przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.)
- Przy braku odwołań dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedłożeniu zabezpieczenia wykonania kontraktu będziemy mogli podpisać umowę. Pełna lista ofert - wyjaśniają drogowcy.

Powstająca S10-tka będzie częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), zapewniającej połączenia o strategicznym znaczeniu dla Europy. Trasa połączy porty w Szczecinie i Świnoujściu, Bydgoszcz, Toruń z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Łączna długość trasy wyniesie ponad 400 km.

Taki przebieg ma mieć przyszła droga S10 do Wyrzyska. /źródło: GDDKiA

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