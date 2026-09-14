Droga ekspresowa S10 z Bydgoszczy do Wyrzyska. Drogowcy wybrali wykonawców
- Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty - informuje GDDKiA. Chodzi o zaprojektowanie i budowę blisko 40 kilometrów drogi S10 z Wyrzyska do Bydgoszczy. Wartość obu ofert to ponad 1,2 miliarda złotych.
Trwa budowa odcinka drogi ekspresowej S10, łączącego Bydgoszcz z Toruniem, ale przy okazji drogowcy szykują się do budowy dalszej części do Wyrzyska w województwie Wielkopolskim.
Tak będzie wyglądać nowa S10-tka
Według planu pierwszy odcinek rozpocznie się od obwodnicy Wyrzyska, gdzie aktualnie droga S10 jest jednojezdniowa. Zakończy się na węźle Nakło nad Notecią. Droga będzie przebiegać na północ, równolegle do obecnej DK10, która w przyszłości stanie się drogą wojewódzką.
- W ramach odcinka powstanie 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły (Sadki, Nakło nad Notecią) oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych w Mrozowie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Drugi odcinek to trasa od Nakła do węzła Bydgoszcz Zachód na drodze ekspresowej S5. S10-tka będzie przebiegać równolegle do DK10, z którą „spotka się” w Kruszynie. Powstaną dwa węzły: Ślesin i Kruszyn, a łącznice węzła Bydgoszcz Zachód zostaną przebudowane. Pojawi się też kilka Miejsc Obsługi Podróży w Strzelewie (ze stacjami paliw) oraz 22 obiekty inżynierskie.
- cena (60 proc.)
- przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilającej konstrukcje wsporcze (20 proc.),
- przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.)