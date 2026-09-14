Miał zaatakować nożem. Mieszkaniec Włocławka stanie przed sądem

2026-09-14, 09:33 Radosław Jagieła /JW

74-latek z Włocławka miał zaatakować nożem mężczyznę. /fot. Pixabay

74-letni mieszkaniec Włocławka z zarzutem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Henrykowi N.

Do zdarzenia miało dojść 17 stycznia w mieszkaniu we Włocławku. Według śledczych mężczyzna zaatakował nożem Andrzeja J. i celowo zadał mu cios w ramię.



Pokrzywdzony doznał między innymi uszkodzenia tętnicy i żyły ramiennej. Obrażenia stanowiły realne zagrożenie dla jego życia. Henryk N. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.



74-latek nie był wcześniej karany. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. Prokuratura zakwalifikowała czyn jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za to przestępstwo grozi od 3 do nawet 20 lat więzienia.