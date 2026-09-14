Prof. Roman Leppert o wynikach testu kompetencji 15-latków: Mamy do czynienia z regresem [„Rozmowa Dnia”]

2026-09-14, 09:00  Adriana Andrzejewska-Kuras/JW
Prof. Roman Leppert. / Fot. Izabela Langner

Prof. Roman Leppert. / Fot. Izabela Langner

Jeden z lepszych wyników w Europie, ale niepokoi fakt, że co czwarty polski nastolatek nie rozumie tekstu, który czyta. To część wniosków z najważniejszego międzynarodowego testu kompetencji 15-latków PISA. O komentarz do wyników badania poprosiliśmy prof. Romana Lepperta, pedagoga z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

1/4 polskich 15-latków nie rozumie tekstu, który czyta - wynika z międzynarodowego badania PISA. Sprawdza ono umiejętności matematyczne uczniów, rozumowanie w naukach przyrodniczych i rozumienie tekstów.

Azjaci biją nas na głowę w każdej z badanych dziedzin. Co piąty polski i europejski uczeń może mieć w przyszłości problem nawet ze zrozumieniem rachunków za media. Zdaniem prof. Romana Lepperta, mimo dobrego wyniku na tle innych krajów UE, to nie ma powodu do radości.

- Jak patrzy się na rozkład danych w kolejnych badaniach, to widzimy, że w długiej, ponad 20-letniej perspektywie mamy do czynienia z regresem. Od 2000 do 2018 roku mieliśmy wzrost, teraz mamy spadek. Ja myślę, że nie ma tutaj jednej przyczyny. Mamy do czynienia przynajmniej z kilkoma przyczynami. Po pierwsze przyczyna tkwi w tym, czego uczymy. Po drugie, po co to robimy. Po trzecie, jak to robimy. Czyli pewnie gdy mówimy o tym, czego uczymy, to musielibyśmy bliżej przyglądać się kwestii podstaw programowych, czy szerzej sposobu funkcjonowania szkoły - wskazuje naukowiec.

Wskazuje również, że z tego badania wychodzą ogromne różnice między liceami, technikami oraz szkołami branżowymi. Na przykład w branżówkach 7 na 10 uczniów nie zdobywa poziomu drugiego w matematyce, a w czytaniu poniżej tego poziomu jest 68 proc. uczących się.

- Dodajmy, że ten poziom jest traktowany jako taki podstawowy do funkcjonowania w społeczeństwie, więc widać, że szkoła branżowa ma tutaj poważny problem - zaznacza prof. Roman Leppert.

Czy są sposoby na poprawę? O tym można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania znajdziesz TUTAJ.

„Rozmowa Dnia" z prof. Romanem Leppertem (14.09.2026)

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