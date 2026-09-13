Wielkie darcie pierza w Kłóbce. Zobaczcie jak śpiewano i tańczono [wideo]

2026-09-13, 20:55 Radosław Jagieła / TB

Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła

W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym odbył się ostatni w tym roku festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi".

W parku etnograficznym niedaleko Włocławka można było w niedzielę (13.09.) przenieść się w czasie. Tradycję wspólnego skubania pierza przypomniał Zespół Folklorystyczny „Echo Lubrańca” w widowisku „Pirzok”.



- Przyjechaliśmy z ciekawości, aby to zobaczyć. Wiele słyszałam o darciu pierza, ale nigdy nie widziałam tego na żywo - opowiadali naszemu reporterowi uczestnicy festynu.



Dla publiczności wystąpił również Zespół Folklorystyczny „Dzieci Kujaw" z Brześcia Kujawskiego. Festyny folklorystyczne w Kłóbce powrócą w kolejnym roku.