Wielkie darcie pierza w Kłóbce. Zobaczcie jak śpiewano i tańczono [wideo]

2026-09-13, 20:55  Radosław Jagieła / TB
Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła

Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła

W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym odbył się ostatni w tym roku festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi".

W parku etnograficznym niedaleko Włocławka można było w niedzielę (13.09.) przenieść się w czasie. Tradycję wspólnego skubania pierza przypomniał Zespół Folklorystyczny „Echo Lubrańca” w widowisku „Pirzok”.

- Przyjechaliśmy z ciekawości, aby to zobaczyć. Wiele słyszałam o darciu pierza, ale nigdy nie widziałam tego na żywo - opowiadali naszemu reporterowi uczestnicy festynu.

Dla publiczności wystąpił również Zespół Folklorystyczny „Dzieci Kujaw" z Brześcia Kujawskiego. Festyny folklorystyczne w Kłóbce powrócą w kolejnym roku.

Relacja Radosława Jagieły

Zespół Folklorystyczny „Dzieci Kujaw" z Brześcia Kujawskiego. / Wideo: Radosław Jagieła / montaż Tomasz Bielicki

Włocławek
Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła Festyn pod hasłem „Z życia dawnej wsi" w Kłóbce. / Fot. Radosław Jagieła

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