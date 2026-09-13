Finisz Eskapady. 50 rowerzystów pokonało blisko 300 km po regionie

2026-09-13, 19:50 Mariusz Luda / TB

Start i meta rajdu mieściła się przy toruńskiej przystani AZS nad Wisłą. / Fot. Mariusz Luda

Przez weekend prawie nie zsiadali z roweru. Podróżując na dwóch kółkach zwiedzili województwo kujawsko-pomorskie z przewodnikiem.

W niedzielę (13.09.) pięćdziesięciu uczestników Eskapady, czyli rekreacyjnego rajdu krajoznawczego, zameldowało się na mecie w Toruniu.



- Super przygoda, genialna organizacja. To takie rowerowy all inclusive. Poznaliśmy masę ludzi i zyskaliśmy wiele informacji - mówią uczestnicy rajdu. - Bierzemy udział w tej imprezie już trzeci raz. Największa trudność? Deszcz i czasem wiatr.



Cała relacja poniżej.