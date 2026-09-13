Finisz Eskapady. 50 rowerzystów pokonało blisko 300 km po regionie

2026-09-13, 19:50  Mariusz Luda / TB
Start i meta rajdu mieściła się przy toruńskiej przystani AZS nad Wisłą. / Fot. Mariusz Luda

Start i meta rajdu mieściła się przy toruńskiej przystani AZS nad Wisłą. / Fot. Mariusz Luda

Przez weekend prawie nie zsiadali z roweru. Podróżując na dwóch kółkach zwiedzili województwo kujawsko-pomorskie z przewodnikiem.

W niedzielę (13.09.) pięćdziesięciu uczestników Eskapady, czyli rekreacyjnego rajdu krajoznawczego, zameldowało się na mecie w Toruniu.

- Super przygoda, genialna organizacja. To takie rowerowy all inclusive. Poznaliśmy masę ludzi i zyskaliśmy wiele informacji - mówią uczestnicy rajdu. - Bierzemy udział w tej imprezie już trzeci raz. Największa trudność? Deszcz i czasem wiatr.

Cała relacja poniżej.

Relacja Mariusza Ludy

Uczestnicy rajdu na mecie w Toruniu. / Wideo: Mariusz Luda

Toruń

Region

Wypadek pod Nową Wsią Wielką. Jedna osoba trafiła do szpitala po dachowaniu auta

Wypadek pod Nową Wsią Wielką. Jedna osoba trafiła do szpitala po dachowaniu auta

2026-09-13, 22:31
Młodzi debatowali w Bydgoszczy. Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży na UKW

Młodzi debatowali w Bydgoszczy. Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży na UKW

2026-09-13, 22:01
Wielkie darcie pierza w Kłóbce. Zobaczcie jak śpiewano i tańczono [wideo]

Wielkie darcie pierza w Kłóbce. Zobaczcie jak śpiewano i tańczono [wideo]

2026-09-13, 20:55
Muzyka, tańce i smaki regionu. 23. Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślęcinku [zdjęcia]

Muzyka, tańce i smaki regionu. 23. Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślęcinku [zdjęcia]

2026-09-13, 18:28
Liczyła się precyzja i doświadczenie. W Podgórzynie pod Żninem odbył się 13. Wojewódzki Konkurs Orki

Liczyła się precyzja i doświadczenie. W Podgórzynie pod Żninem odbył się 13. Wojewódzki Konkurs Orki

2026-09-13, 17:00
Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali małego kotka

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali małego kotka

2026-09-13, 14:25
Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem regionu

Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem regionu

2026-09-13, 13:00
O włos od tragedii w Złotnikach Kujawskich. Pijany motolotniarz zahaczył o drzewa

O włos od tragedii w Złotnikach Kujawskich. Pijany motolotniarz zahaczył o drzewa

2026-09-13, 11:22
Sanepid zaprasza mieszkańców regionu na grzybobranie

Sanepid zaprasza mieszkańców regionu na grzybobranie

2026-09-13, 10:30

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę