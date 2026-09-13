Muzyka, tańce i smaki regionu. 23. Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślęcinku [zdjęcia]

2026-09-13, 18:28 Natasza Trzebuchowska / TB

23. Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślęcinku. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Oprócz tradycyjnych stoisk, uczestnicy mogli odwiedzić „piknik rzemiosła" i spróbować swoich sił w zadaniach związanych z pracą stolarza, krawca czy piekarza.

- Wszystko, co robię, robię na drutach. Obrusy, serwety, poncza, chusty... - mówi jedna z wystawczyń. A druga dodaje: - Uwielbiam szyć. A szyjemy wszystko. Zabawki, pluszaki, torby, suknie.



- Tutaj są różne miody. Każdego można spróbować. Który najlepszy? Wydaje mi się, że wrzosowy. Do tej pory nigdy go nie jadłam - relacjonują uczestnicy.



Wielu nie opuściło jarmarku z pustymi brzuchami.



- Zaczęliśmy od kawy, poprawiliśmy grochówką, przetrąciliśmy kiełbaską... A później idziemy na gęsinę - opowiadają.



Cała relacja poniżej.