Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali małego kotka

2026-09-13, 14:25 TB

Policjanci zaopiekowali się kotem i przekazali go dalej. / Fot. Materiały policji

Zwierzę błąkało się przy autostradzie A1. Dzięki szybkiej reakcji uniknęło tragedii i trafiło do nowego domu.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Aleksandrowa Kujawskiego w rejonie wiaduktu w Konstantynowie przy autostradzie A1 zauważyli małego, przestraszonego kotka. Zwierzę prawdopodobnie przedostało się przez bariery energochłonne.



Policjanci zaopiekowali się maluchem i przekazali go dalej. Ostatecznie trafił w dobre ręce i znalazło nowy, bezpieczny dom.