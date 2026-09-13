Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali małego kotka
Zwierzę błąkało się przy autostradzie A1. Dzięki szybkiej reakcji uniknęło tragedii i trafiło do nowego domu.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Aleksandrowa Kujawskiego w rejonie wiaduktu w Konstantynowie przy autostradzie A1 zauważyli małego, przestraszonego kotka. Zwierzę prawdopodobnie przedostało się przez bariery energochłonne.
Policjanci zaopiekowali się maluchem i przekazali go dalej. Ostatecznie trafił w dobre ręce i znalazło nowy, bezpieczny dom.