Liczyła się precyzja i doświadczenie. W Podgórzynie pod Żninem odbył się 13. Wojewódzki Konkurs Orki

2026-09-13, 17:00  Marcin Glapiak/JW
Pod Żninem odbył się 13. Wojewódzki Konkurs Orki. /fot. Marcin Glapiak

Pod Żninem odbył się 13. Wojewódzki Konkurs Orki. /fot. Marcin Glapiak

Rolnicy po raz kolejny zmierzyli się o tytuł mistrza najlepiej wykonanej gleby. konkursu odbył się po raz 13. Zorganizowano go w Podgórzynie.

- Pierwszy przejazd wykonywałem. Jestem średnio zadowolony, ale mam nadzieję, że uda się zdobyć dobre miejsce. Najtrudniej jest ustawić w pierwszy korpus. Wiadomo, im mamy szersze opony, to też musimy odpowiednio ustawić. Każdy jest tutaj mocnym graczem. Nie ma nikogo do lekceważenia i dobrze - mówi jeden z rolników.

- W tym roku warunki mamy wyjątkowo dobre i pomimo tej zróżnicowanej gleby, mozaiki typowej dla naszego rejonu, myślę, że wszyscy uczestnicy powinni być zadowoleni co do możliwości wykazania własnych umiejętności - wskazuje Mirosław Smaruj z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W konkursie orki Każdy z powiatu województwa kujawsko-pomorskiego miał swojego przedstawiciela. Jakość wykonania orki oceniało jak zawsze wykwalifikowane jury.

Relacja Marcina Glapiaka

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