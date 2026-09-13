O włos od tragedii w Złotnikach Kujawskich. Pijany motolotniarz zahaczył o drzewa

2026-09-13, 11:22 Sława Skibińska-Dmitruk/JW

39-letni pilot motolotni był pijany. /fot. Powiat Inowrocławski

Motolotnia spadła na budynek restauracji. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18, w czasie imprezy dożynkowej.

Podczas festynu nad boiskiem pojawiła się motolotnia. Pilot zahaczył o czubki drzew. To spowodowało, że stracił kontrolę nad motolotnią. 39-latek nie doznał poważnych obrażeń. Trafił do szpitala.



Jak informuje inowrocławska policja, mężczyzna był pod wpływem alkoholu.



- Z naszych ustaleń wynika, że 39-latek sterował motolotnią w stanie nietrzeźwości. Po badaniu alkomatem, okazało się, że mężczyzna ma we krwi 0,76 promila alkoholu - informuje asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z KPP w Inowrocławiu.



Służby wciąż badają przyczyny wypadku.