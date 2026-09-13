Nocny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Wąbrzeźna. Kierowca porzucił auto

2026-09-13, 07:12  JW
Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica

Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica

Przed godziną 2.00 służby zaalarmowano o rozbitym samochodzie na autostradzie A1 pod Grudziądzem. Kiedy przyjechali na miejsce, zarówno kierowcy, jak i potencjalnych pasażerów nie było. Policja rozpoczęła poszukiwania.

Jak informują Polskie Radio PiK strażacy, do wypadku doszło na wysokości miejscowości Działowo. Osobówka uderzyła w barierę energochłonną. Ani w pojeździe, ani wokół niego nie zastano kierowcy oraz ewentualnych pasażerów.

Strażacy przeszukali też teren w pobliżu autostrady. Nikogo nie odnaleziono. Poszukiwania kierowcy wciąż trwają. Tym zajmują się już policjanci. Ze zdjęć wynika, że było to auto zastępcze.

Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica Wypadek na A1 nieopodal Grudziądza. /fot. OSP Płużnica

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