Młodzi debatowali w Bydgoszczy. Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży na UKW

2026-09-13, 22:01 Natasza Trzebuchowska/JW

Na UKW zakończyła się sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży. /fot. Natasza Trzebuchowska

Ponad 200 młodych „parlamentarzystów" debatowało w Bydgoszczy. W sobotę (12.09.) zakończyła się międzynarodowa sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

Przyjechali gości z Krakowa, Amsterdamu, Czech czy Szwajcarii. To zgromadzenie dla młodzieży z całej Europy. Polega na debatowaniu, poznawaniu nowych ludzi i rozwijaniu umiejętności przekazywania wiedzy - mówi Nina Szczygielska, współorganizatorka.



- Zawsze sesja ma temat przewodni od jakichś takich typowo ekonomicznych po prawa kobiet, agrokulturę, więc każdy zawsze znajdzie coś dla siebie. - Myślę, że najbardziej stresujące to się wydaje, jak się po prostu usłyszy o tej idei, że próbujemy udawać Parlament Europejski, ale jak przychodzi co do czego, to rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze i w sumie nie jest tak trudno nad tym pracować - usłyszała od uczestników nasza reporterka.



Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży trwała 9 dni i wzięło w niej udział ponad 200 osób. Najmłodsi uczestnicy mają 15 lat. Najstarsi - są na studiach. Więcej można posłuchać w relacji poniżej.