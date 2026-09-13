Regionalne dania i dobra zabawa. Tak było na 3. Święcie Tradycyjnej Wsi Polskiej pod Chełmnem

2026-09-13, 08:00 Marcin Doliński/JW

Dobra zabawa i jedzenie na 3. Święcie Tradycyjnej Wsi Polskiej pod Chełmnem. /fot. Marcin Doliński

Regionalne jedzenie, pokazy rolnicze i konkursy. Byliśmy na 3. Święcie Tradycyjnej Wsi Polskiej w Borównie koło Chełmna.

- Na swoim stoisku mamy golonkę w kapuście, pierogi z kapustą i grzybami, grochówkę, bigos, gulasz, pajdę chleba ze smalcem - wymienia gospodyni z KGW Bieńkówka.



Mam wystawione wszystkie elementy po kolei, począwszy od klepania kosy. Stolik biesiadny, tak zwany kocyk. Omłoty cepami. Trzeba mieć trochę siły, a tej nabiera się od dzieciństwa, bo rodzice uczyli i przy okazji człowiek tej siły nabrał - mówi inny wystawca.



- Jesteśmy z Bruków Unisławskich. Prowadzimy gospodarstwo rolne. Mamy przyczepę wykorzystywaną zawsze do wycinania kalafiora. Na skrzyneczki, które trafiają do marketów. Dzisiaj służy jako kuchnia i stołówka naszych przyjaciół najbliższych - opowiada kolejna wystawczyni.



Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna.